Pochyby o reformě policie se prohloubily, zaznělo po výslechu šéfa GIBS

„Mohu říci, že zazněly poměrně zásadní informace,“ uvedl po výslechu Murína Lank (Úsvit). Blíže je komentovat nechtěl, sdělil pouze, že se ještě prohloubily pochyby, které se objevily v souvislosti s reformou. On sám prý má výhrady k formě a rychlosti reorganizace, ne k reorganizaci samotné.

Podobně se vyjádřil i šéf GIBS. „Myslím, že reorganizace byla na místě,“ řekl stručně po svém výslechu Murín. Doplnil, že nechce komentovat to, zda se měla týkat právě těch dvou útvarů, kterých se týkala, to znamená protimafiánského útvaru a protikorupční policie.

Sám Murín připustil, že jednání s komisí pro něj bylo překvapivé. „Já jsem se dověděl informace pro činnost GIBS, které jsou nové a zásadní,“ uvedl. Budou prý po nich následovat prošetření postupu některých příslušníků a bývalých příslušníků bezpečnostních sborů a také některých státních zástupců. Podrobnosti ani jména nesdělil.

Michala Murína komise vyslýchala od devíti hodin ráno zhruba do půl jedné. Chtěla se ho ptát na to, co se stalo za jeho působení ve funkci i krátce předtím. Byly připravené i dotazy na živé kauzy, například na kauzu Vidkun, která souvisí s olomouckým hejtmanem Jiřím Rozbořilem. Po výslechu se ale k těmto otázkám Murín nevyjádřil.

Jak novinářům už před začátkem jednání sdělil člen komise Bohuslav Chalupa (ANO), názory členů komise na reformu se začínají různit. Chalupa doufá, že další pozvaný svědek, Jiří Lang, by mohl přinést do vyšetřování nový pohled. „BISka má určitě nějaké poznatky a pan ředitel má možná i názor. Když si dám jednotlivosti na stůl, vidím tam provázanost, vidím tam souvislost,“ naznačil. Uvedl také, že někteří členové komise lpějí na maličkostech, podle něj jde ale o systémovou věc.

Podle dalšího člena komise Martina Lanka (Úsvit) by mohl bývalý šéf BIS Lang vysvětlit pozadí reorganizace. „Kdyby u reorganizace bylo něco, co nebylo úplně košer, měl by o tom mít povědomí,“ řekl. Dodal ale, že on je k tomu skeptický.

Závěr padne v říjnu

Sněmovní vyšetřovací komise vyslechla již například policejního prezidenta Tomáše Tuhého, ministry Milana Chovance (ČSSD) a Andreje Babiše (ANO), nejvyššího žalobce Pavla Zemana a zejména bývalé policisty, kteří na údajné nesrovnalosti v reformě upozornili - Roberta Šlachtu a Jiřího Komárka. Svůj závěr hodlá komise učinit v říjnu.

Reformu policie podepsal ministr vnitra s platností od 1. srpna letošního roku. Jejím jádrem je sloučení dříve samostatných útvarů, mimo jiné i Šlachtova protimafiánského útvaru, do jednoho vyšetřovacího superúřadu. Ten nese název Národní centrála proti organizovanému zločinu a vede ho Michal Mazánek.