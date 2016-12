ANKETA: Vyberte výrok, který v roce 2016 nejvíc zahýbal českou společností

Vyberte výrok roku 2016. Navrhujeme deset následujících možností.

1. Miloš Zeman, český prezident

„Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta, a to jsou svobodné volby. A pak existuje nedemokratická cesta a ta se jmenuje kalašnikov.“

Zeman v lednu na mítinku v Tišnově odpovídal na dotaz, jak zařídit, aby Bohuslav Sobotka už nebyl premiérem (psali jsme zde).

2. Andrej Babiš, ministr financí

„Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co se píše, že Tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval - šup a byl tam.“

Babiš to podle Aktuálně.cz řekl 1. září ve Varnsdorfu. Přesnost citace popřel, za výrok se však omluvil (více se dočtete zde).

3. Daniel Herman, ministr kultury

„Řekl mi to přímo prezident. Když se sejdu s dalajlámou, že můj strýc bude ze seznamu vyškrtnut.“

Herman svými slovy odstartoval nejbizarnější aféru roku. Jeho příbuzný Jiří Brady, který prošel nacistickými koncentračními tábory, se z Hradu nejprve dozvěděl, že dostane státní vyznamenání, a pak ho nedostal (psali jsme zde).

4. Pavlína Nytrová, poslankyně ČSSD

„U homosexuálů je vysoká promiskuita, nadprůměrný vztah k alkoholu a drogám, větší násilné chování. Budou se snažit zlegalizovat sex s dětmi.“

Nytrová v boji proti adopcím homosexuály přestřelila i podle vlastní strany (více se dočtete zde).

5. Marek Dalík, někdejší tajemník bývalého premiéra Topolánka

„Můžu si za to sám, neměl jsem se takových jednání účastnit. Vůbec jsem nevěděl, co je to za lidi, že si všechno nahrávají.“

Dalík, odsouzený kvůli armádní zakázce, zpytoval v týdeníku Euro svědomí před svým zářijovým nástupem do vězení (psali jsme zde).

6. Martin Konvička, protiislámský aktivista

„Jsem naprosto spokojen s tím, jak si to užili jak aktéři, tak i většina diváků. Jediná drobnost, se kterou nejsem spokojen, je, že nám selhalo ozvučení.“

Konvička si v srpnu v centru Prahy na velbloudu zahrál na invazi islamistů. Vyděsil turisty a veřejně se ztrapnil (více se dočtete zde).

7. Miloš Zeman, český prezident

„Je to nový začátek, protože mezi Čínou a bývalou vládou České republiky byly velmi špatné vztahy. Zdůrazňuji bývalou vládou, protože ta vláda velmi podléhala tlaku Spojených států a Evropské unie.“

Zeman to řekl na jaře pro čínskou televizi. Kritici mu vyčítali, že lichotí komunistické zemi a EU prezentuje jako utlačovatele (psali jsme zde).

8. Jindřich Forejt, končící hradní protokolář

„Připadám si jako čtenář románu, který má být o mně, ale s jeho příběhem nemám nic společného.“

Forejt to napsal v dopise exprezidentu Klausovi, z něhož citoval server Novinky.cz (více se dočtete zde). Je to jediné známé Forejtovo vyjádření o aféře, po níž rezignoval. Kdosi ho natočil, jak na večírku užívá drogy.

9. Miloš Zeman, český prezident

„Já se nebudu vměšovat do amerických vnitřních záležitostí, pouze řeknu: Ano, kdybych byl americkým občanem, volil bych Donalda Trumpa.“

Zeman před americkými prezidentskými volbami vyjádřil jednoznačnou podporu kandidátovi republikánů. Když Donald Trump volby skutečně vyhrál, Zeman mu v oficiální gratulaci připomněl, že ho podporoval „jako jeden z mála evropských lídrů“. Obratem mu přišla pozvánka do Bílého domu na jaro příštího roku (psali jsme zde).

10. Jaromír Pytlík, šéf hornických odborů

„Pan ministr Babiš postupuje jako správný ministr financí jako Žid a skrblík. To my víme, nicméně tak to má být.“

Pytlík chtěl zhodnotit Babiše, místo toho pobouřil Federaci židovských obcí. Vzápětí se omluvil. Ke „skrblíkovi“ se Babiš přihlásil.