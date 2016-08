BIS: Česku hrozí útoky islamistů, sedm lidí odjelo za teroristy do Sýrie

„I na území ČR existuje potenciální hrozba teroristického útoku islamistických džihádistů napojených na takzvaný Islámský stát, případně na skupinu Džabha an Nusra,“ stojí ve výroční zprávě BIS.

Zpravodajci sledovali dvě rizikové skupiny. Jednu tvořili jednotlivci, kteří projevili sympatie k Islámskému státu či podobným uskupením. „U většiny z nich byly prezentované názory projevem psychické lability, frustrace či přímo nemoci. Žádný z nich nedisponoval vazbami na islamistická uskupení a často ani na žádné místní muslimské komunity,“ tvrdí zpravodajská služba.

Druhou skupinou byli ti, kteří se chtěli připojit k teroristickým organizacím v Sýrii, zejména k IS. „Jednalo se celkem o sedm osob původem z islámského světa, které krátkodobě pobývaly v České republice. Návrat těchto osob do EU by představoval vážnou bezpečnostní hrozbu z hlediska účasti na teroristických útocích,“ uvádí BIS.

Čína a Rusko posilují

V roce 2015 v České republice nejvýrazněji působily zpravodajské služby Čínské lidové republiky a Ruské federace. „Čínské diplomatické, zpravodajské a ekonomické entity se soustředily na využití úspěchů z předchozího roku a intenzivně pokračovaly v rozšiřování a kultivaci pročínské vlivové infrastruktury v české politice a ekonomice,“ stojí ve zprávě BIS.

„Ruskými prioritami pro rok 2015 byly operace vedené v rámci informační války v kontextu ukrajinské a syrské krize a dále politická, vědecko-technická a ekonomická rozvědka - zejména úsilí dostat se prostřednictvím nastrčených českých osob k českým a evropským dotacím,“ uvádí zpráva.

Ruské tajné služby se podle BIS snažily například skrytě infiltrovat do médií a masivně podporovat státem řízenou propagandu a dezinformace. Konkrétně se jednalo o zprávy očerňující USA a NATO nebo vyvolávání či zneužívání vnitřního napětí v Česku.

V roce 2015 se BIS také častěji setkávala se skutečností, že společnosti s ruským kapitálem nedodržovaly pravidla a porušovaly zejména daňové a další předpisy i smluvní vztahy. „Příčinu lze hledat zejména v propojení ruského kapitálu s takzvanou šedou zónou ekonomiky pohybující se na pomezí legality,“ míní zpravodajci.

Migrační vlna inspirovala radikály vlevo i vpravo

V souvislosti s masivním příchodem uprchlíků do Evropy se BIS zaměřila i na šíření xenofobie, rasismu a dalších forem nesnášenlivosti. „Proti uprchlíkům se stavělo různorodé spektrum osob a subjektů. Vedle pravicových extremistů se vůči nim vymezovaly různé populistické a další subjekty, které nelze a priori označit jako extremistické,“ uvádí zpráva.

Zvláštní skupinou jsou podle tajné služby ti, kteří své protimigrační postoje zveřejňovali na internetu. „Přestože většinou nešlo o příznivce extremistické scény, mnohá jejich prohlášení by bylo bezpochyby možné jako extremistická chápat,“ stojí ve výroční zprávě.

Kvůli uprchlické krizi nastal podle BIS u pravicových extremistů razantní útlum protiromských aktivit. Žádná větší demonstrace zaměřená vůči Romům se loni nekonala.

Levicoví extremisté pořádali vlastní proimigrační shromáždění a velmi často také akce proti mítinkům odpůrců migrace. Ty si podle BIS často vyžádaly zásah policie. „Několikrát došlo k házení vajec na řečníky či účastníky protiuprchlických akcí. Ve druhé polovině roku byly do davu odpůrců migrace vhozeny i nebezpečnější předměty,“ uvádí zpravodajci.