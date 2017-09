Patnáct let od loupeže století: 154 milionů zmizelo, lupiči unikli

Dodávka bezpečnostní agentury Group 4 Securitas odvážela 16. září 2002 před půl desátou dopoledne hotovost ze Citibank v Praze 6. Krátce po odjezdu z banky vůz na Evropské třídě zastavila trojice mužů s bílou felicií s nápisem policie, dva z nich na sobě měli policejní kombinézy. Na posádku namířili zbraně a hrozili jí použitím výbušniny.

Ozbrojenci donutili řidiče dodávku otevřít, zaměstnance agentury přesunuli do její zadní části. Lupiči poté s vozem přejeli k vodní nádrži Jiviny, kde peníze přeskládali do přistaveného vozidla VW Golf. Prázdný Volkswagen se později našel ohořelý na Berounsku. Tam pachatelé miliony přesunuli do dalšího auta - zřejmě stříbrné dodávky - a z místa ujeli.



Kvůli rekordní výši odcizené částky se toto loupežné přepadení začalo označovat jako „loupež století“. Do pátrání po pachatelích se zapojil i Interpol. Posun v případu znamenalo pozatýkání členů takzvaného Berdychova gangu v roce 2004. Jeho členové v přestrojení za policisty unášeli podnikatele a přepadávali kamiony, objevily se proto informace, že gang má na svědomí i tuto loupež.

O dva roky později byli v Irsku zatčeni členové Berdychova gangu Tomáš Půta a Maroš Šulej. „My jsme podezírali Šuleje i Půtu i z jiných loupeží a únosů, které byly spáchány stejně, vlastně i společně s dalšími lidmi, kteří pracovali s Berdychem. Tam nás navedl i způsob přepadení a zbavení se důkazů jako zapálené auto a podobně,“ řekla k případu vyšetřovatelka Helena Kahnová, která se na objasňování loupeže století určitý čas podílela.

Justice podezřelé očistila

V září 2010 policisté obvinili z loupeže století čtveřici lidí: kromě Půty se Šulejem i Františka Hajna a dispečera bezpečnostní agentury Antonína Saletu. Policisté původně z loupeže vinili sedm lidí. Dva z podezřelých však zemřeli a jeden byl předán k dalšímu řízení na Slovensko.

Podle obžaloby se Půta, Šulej a Hajn podíleli na plánování loupeže, Saleta měl lupiče informovat a dosadit do obrněného vozu posádku, která nebude riskovat svůj život a radši se vzdá. Kromě Šuleje, který byl obžaloby zproštěn, soud prvního stupně poslal domnělé pachatele do vězení. Půta dostal dvanáct let, uprchlý Hajn byl odsouzen k deseti letům vězení a rovněž skrývající se Saleta k devíti. Hajna se později podařilo zadržet v Dominikánské republice a Saletu ve Venezuele.

V roce 2013 je však pražský městský soud poté, co všichni tři odsouzení uspěli s odvoláním u Vrchního soudu v Praze, zprostil obžaloby pro nedostatek důkazů. Hajn, který se po zprošťujícím rozsudku vrátil do Dominikánské republiky, se dokonce po rozhodnutí soudu dočkal odškodnění od státu ve výši 255 tisíc korun.



Po patnácti letech zůstávají pachatelé takzvané loupeže století neznámí a policie se nepodařilo vypátrat ani uloupených 154 milionů korun.



Společnost Group 4 Securitas (G4S), jejíž auto přepadli lupiči v září 2002 na Evropské třídě, přišla o pět let později ještě o větší finanční částku. Při takzvané krádeži století odcizil její zaměstnanec František Procházka nerušeně z počítárny peněz v žižkovské pobočce G4S celkem 540 milionů korun. Pak zmizel v zahraničí. Soud mu v nepřítomnosti vyměřil 9 let vězení. Stejný trest dostal jeho komplic Milan Čermák, který na rozdíl od Procházky za mřížemi skončil.