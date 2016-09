Poslanci za KSČM útočník v hospodě vyhrožoval pistolí. Pak se sám udal

Na incident, který od sobotního večera prověřují kriminalisté, upozornil deník Právo. „Šestačtyřicetiletý muž přišel kolem deváté hodiny se zbraní v ruce do restaurace, kde vyhrožoval jednomu z hostů. Nakonec odešel, aniž by někomu ublížil,“ uvedla policejní mluvčí Dana Landmanová.

Jiří Valenta popsal pro iDNES.cz, že slavil spolu s přáteli v odděleném restauračním salonku. „Bylo tam se mnou asi osm lidí, když najednou přišel muž, vytáhl pistoli a řekl, že mě zastřelí za mé komunistické kecy a aktivity. Celou dobu mi mířil zřejmě plynovou pistolí přímo do očí asi z půl metru,“ vylíčil poslanec.

Ani ne po minutě si ozbrojenec svůj čin rozmyslel a odešel. „Úplně se třásl. Záhy si ale asi uvědomil, co dělá, že ujel. Doplnil, že mě stejně zastřelí někdo jiný někdy jindy a odešel. Opilci mají často zkratkovité jednání, nepřišel mi ale nijak omámený,“ doplnil.

Myslel jsem si, že mě jde pozdravit

Útočník se v sobotu dopoledne přišel sám udat na policejní služebnu. Návrh na vzetí do vazby zatím vznesen nebyl. „Byl zadržen a případ nadále prověřujeme. Byly zahájeny úkony pro podezření na spáchání trestného činu nebezpečného vyhrožování,“ doplnila mluvčí.

Valenta si nevzpomíná, že by se s agresorem někdy v minulosti setkal. „On tvrdí, že mě zná, ale pro mě to byl vyloženě neznámý člověk. Když se ke mně blížil, myslel jsem si, že mě jde pozdravit, nebo se na něco zeptat, a on přitom vytáhl zbraň. Nadávky a vyhrožování už jsem zažil jako každý politik, ale v tu chvíli jsem byl tak překvapený, že jsem nedokázal nic udělat,“ doplnil.

Šok z něj prý pozvolna opadává. „Hůř na tom byli ostatní, co tam se mnou seděli, přeci jen nemají s politikou nic společného,“ podotkl.