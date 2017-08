Dáme víc na obranu, řekl Stropnický. Je jen ministr údržbář, nevěří ODS

„Někdo nám vyčítá, že ten nárůst rozpočtový není dostatečně dynamický. Mohu vás ujistit, že zhruba desetiprocentní roční nárůst patří k nejvyšším v Evropě,“ řekl ministr obrany Stropnický.

„Počínaje rokem 2015 dochází ke kontinuálnímu, každoročnímu zvyšování výdajů na obranu v České republice a pevně věřím, že ten trend bude promítnut i do dalších let, které jsou před námi. Chceme to zajistit i v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2018,“ řekl Sobotka.

„Koalice se na začátku volebního období dohodla, že bychom chtěli, aby v roce 2020 byly výdaje na obranu aspoň 1,4 procenta hrubého domácího produktu. My jsme se dohodli s panem ministrem, že budeme spolupracovat při přípravě rozpočtového výhledu při schvalování rozpočtu tak, aby tento koaliční závazek byl v rámci rozpočtového výhledu dodržen,“ řekl předseda vlády.

Armádní expertka opoziční ODS Jana Černochová označila vládní slib navýšení peněz na obranu při dosavadním počínání jeho ministerstva za nadlidský úkol. „Resort obrany není schopen investovat, jeho výdaje se pohybují stále kolem jednoho procenta HDP a zmíněnému cíli se zdaleka nepřibližují,“ reagovala Černochová.

Sobotka v pondělí pochválil ministra obrany, že se mu podařilo prosadit potřebné změny v branné legislativě „Přispělo to také k tomu, že se rozvíjí systém branných záloh, zvyšuje se počet příslušníků těchto záloh,“ ocenil předseda vlády. Připomněl zahraniční vojenské mise, jichž se Česká republika účastní - v Afghánistánu, Mali či na Sinaji.

„Když naše vláda nastupovala v roce 2014, máloco bylo připraveno. Programové prohlášení bylo naplněno. Žádný rest tam není,“ řekl ministr Stropnický.

ODS odmítla vládní sebechválu v oblasti obrany

Tuto vládní sebechválu Černochová z ODS odmítla a zpochybnila. „Nabízí se satirická poznámka, že není co bilancovat, neboť v resortu obrany se v důležitých aspektech pod vedením ministra Stropnického nic zásadního nezměnilo,“ tvrdí.

„Pan ministr sice dotáhl do konce novelizaci branné legislativy či prodloužení pronájmu gripenů. Tyto projekty však, stejně jako mnohé další, byly připraveny již za dob jeho předchůdců,“ uvedla.

„Je ministrem údržbářem, jehož výkon je ovšem velmi slabý. Byť se může pyšnit titulem nejdéle sloužící ministr obrany, je to spíše na úkor armády a naší obranyschopnosti a jeho nástupce to bude mít velmi těžké,“ řekla Černochová,