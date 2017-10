Granát ve Vyškově odpálil sám voják, snažil se z něj vyrobit maketu

„Přednášel o munici, zbraních a střelivu. Vždy studentům nosil na výuku makety granátů. Ukazoval jim, jak jsou konstruované. I v tomto případě se snažil zneškodnit granát a vyrobit z něj maketu pro svou výuku,“ popsal zdroj MF DNES obeznámený s vyšetřováním případu. Voják byl nadšenec do munice a různých nefunkčních maket měl spoustu.

Podle informací MF DNES už je v tuto chvíli vyšetřovatelům Vojenské policie jasné, že funkční granát neměl na ubytovně co dělat a voják nebyl pyrotechnik, aby jej mohl rozebírat. Naopak stále není jasné, odkud granát pocházel. „Ten prostor (sklep) nikdy nebyl určen pro skladování munice nebo výbušnin. V tomto je jasno stejně jako v tom, že granát nebyl v evidenci armády,“ uvedl zdroj.

Sklep ubytovny slouží vojenské policii a o tom, co v něm bylo skladováno, neměla představu ani vojenská akademie, která zde sídlí. Policie se k využívání skladu odmítla vyjádřit, stejně jako k tomu, zda dva důstojníci, které granát zranil, byli jediní, kdo měl přístup do sklepa.

„Prostory využívané Vojenskou policií nejsou určeny pro skladování munice či výbušnin. Vojenská policie nemá vlastní muniční sklad,“ potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Dodal, že ministerstvo nyní stále vyčkává, jak bude případ nakonec uzavřen a odkud výbušnina pocházela. Zjistit to nebude jednoduché. Druhý důstojník, kterého výbuch zranil, je po operaci oka, byl propuštěn z nemocnice a už je mimo ohrožení života, odmítl vypovídat.

Případ dozoruje krajský státní zástupce z Brna Petr Bejšovec. Vyšetřování by mohlo skončit do několika týdnů. Do té doby nechce Bejšovec říct k vyšetřovacím verzím ani slovo, zakázal to i samotným vojákům. „Přípravné řízení je neveřejné,“ komentoval dotaz MF DNES.

Podle výsledků vyšetřování pak ministerstvo obrany zváží další kroky. Pokud by se ukázalo, že munice pocházela z vojenských zásob, zvažovalo by i plošnou kontrolu všech muničních skladů.

Podobný skandál řeší letos i na Slovensku. V Trenčíně zmizely desítky kusů od ručních zbraní až po protitankové granáty. Tamní ministr obrany Peter Gajdoš nařídil okamžitou plošnou kontrolu všech muničních skladů. „Nařídil jsem sérii opatření včetně fyzické inventarizace materiálu ve všech centrálních muničních skladech i ve skladech jednotlivých útvarů a zařízení. Každá bedna se musí otevřít a zkontrolovat,“ uvedl Gajdoš.

Ve vyškovském případu je však možné, že důstojníci sehnali granát, který česká armáda nepoužívá.