Jsme ve válce se všemi teroristy, řekl turecký premiér. Došlo k další explozi

Nálož vybuchla v 07:00 místního času zhruba 50 metrů od policejní stanice ve městě Cizre. Podle místních médií byl výbuch slyšet velmi daleko a stanici vážně poškodil. Fotografie zveřejněné po explozi na sociálních sítích podle BBC zobrazovaly několikapatrovou budovu, která byla v troskách.

Na místě zasahovalo 12 ambulancí, nad městem kroužily vrtulníky. Zdroje z místní nemocnice uvedly, že zemřelo nejméně 11 lidí a dalších 78 bylo zraněno, čtyři z toho těžce.

Cizre leží v provincii Sirnak v blízkosti hranic se Sýrií a Irákem. Oblast je obydlena převážně Kurdy. Na jihovýchodě Turecka se v uplynulých dnech stalo několik policejních stanic terčem pumových útoků. K zodpovědnosti za ten aktuální útok se sice nikdo nepřihlásil, turecké úřady ho však připisují radikálům ze zakázané Strany kurdských pracujících (PKK).

Ti po loňském krachu mírových jednání s vládou opět se zbraní v ruce bojují za autonomní Kurdistán a za práva Kurdů v Turecku.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakci na pumový útok prohlásil, že atentát jen zvýšil turecké odhodlání bojovat s povstalci. Turecko podle Erdoganova prohlášení bojuje s povstalci nejen doma, ale i v zahraničí.

EU by měla převzít větší zodpovědnost

O válce se všemi teroristy v pátek hovořil turecký premiér Binali Yildirim. Vicepremiér Numan Kurtulmuş krátce před projevem ministerského předsedy uvedl, že teroristická organizace Islámský stát (IS), kurdští povstalci v Turecku i syrští Kurdové chtějí zneužít situace, která v Turecku panuje po zmařeném červencovém pokusu o puč. Kurtulmuş na twitteru ujistil, že Turecko je rozhodnuto své hranice i svou bezpečnost ochránit.

Podle Yildirima turecká armáda čistí syrské pohraničí od bojovníků IS a dalších teroristických skupin, aby tak zabránila další možné uprchlické vlně. Dodal, že operace v Sýrii bude pokračovat, dokud nebude zajištěna bezpečnost Turecka, kterou teroristé chtějí ohrozit odtržením části tureckého území.

Turecká armáda tento týden vpadla do syrského příhraničí s cílem ovládnout oblast města Džarábulus, kterou předtím už tři roky měly pod kontrolou jednotky IS. Damašek i Moskva postup Turecka kritizovaly (více zde).

Yildirim rovněž řekl, že situace v Sýrii a v Iráku se nadále zhoršuje a že jejími důsledky pro migraci je třeba se zabývat na unijní úrovni. Je rovněž přesvědčen, že evropští spojenci Ankary by za migranty měli přijmout větší odpovědnost. Premiér dodal, že dokončení readmisní dohody o běžencích s EU a odstranění vízové povinnosti pro Turky cestující do Unie je věnována mimořádná pozornost. Ankara dříve pohrozila, pokud unijní víza pro turecké občany nebudou zrušena do října, může ustoupit od dohody s Bruselem, jejímž cílem je omezit migraci do EU.

