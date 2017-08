Muž údajně vybržďoval auto se svým synem. Rozbili mi čelní sklo, hájí se

Incident se stal loni v pátek 12. srpna na pražském úseku dálnice D1. Podle obžaloby devětatřicetiletý muž (jelikož ve sporu vystupuje mezi poškozenými dítě, není možné uvádět žádné indicie, jež by vedly k jeho ztotožnění, pozn. red.) ve Fordu Transit vybržďoval Ford Mondeo jedoucí směrem na Brno. Ve voze cestovala bývalá přítelkyně muže a na zadním sedadle jejich tříletý syn. Auto řídil partner její matky, jenž se živí jako profesionální šofér.

Státní zástupkyně uvedla, že obžalovaný „náhle bezdůvodně brzdil skoro až do zastavení vozidla“. Situace se několikrát opakovala, přičemž otec dítěte telefonoval své expartnerce a vyhrožoval, že „to do nich napálí“. Podle žalobkyně se nestala dopravní nehoda jen shodou okolností.

Obžalovaný muž přiznal, že má s bývalou přítelkyní konfliktní vztahy kvůli péči o syna. Jejich spor o syna musel řešit soud. V inkriminovaný den se žena se synem vydala do jihočeské Roseče k příbuzným, auto řídil přítel její matky. Otec dítěte si měl syna převzít až v neděli. Přesto ho prý rozladilo, když se o jejich odjezdu dozvěděl, viděl v tom naschvál a obával se, že mu matka syna v dohodnutý den nepředá. Z nedodržování pravidel střídavé péče se osočují oba rodiče malého chlapce.

Setkání na silnici bylo podle obžalovaného náhodné, služební dodávkou prý jel kvůli práci. „Těsně za sjezdem z Jižní spojky jsem viděl, že z vozu přede mnou něco odlétlo a rozbilo mi to čelní sklo,“ vysvětlil muž. S řidičem chtěl řešit pojistnou událost.

Začal proto troubit, dávat znamení a dělal před autem manévry. „Během toho jsem si všiml, že je mi ten řidič nějaký povědomý. Až pak jsem si všiml, že ve voze sedí můj syn,“ vylíčil obžalovaný.

„Napadlo mě, že nejde o náhodu, že mě viděli a hodili mi něco na auto, aby mě vyprovokovali,“ uvedl. Auto se mu ale zastavit, ani přimět ke sjezdu z dálnice nepodařilo. Manévrů prý zanechal, když mu to přišlo už nebezpečné. K vybržďování a vyhrožování po telefonu podle něj vůbec nedošlo.

„Řval, že to do nás napálí“

Jenže matka dítěte i jeho nevlastní dědeček, který řídil, jsou přesvědčeni, že o náhodu nešlo. Podle nich obžalovaný věděl, kam a kudy pojedou. „Honili jsme se jako kočka s myší, auta na nás houkala, kamion za mnou. To se vidí jedině ve filmech,“ sdělil řidič. „Vnímal jsem to tak, že chce způsobit nehodu. Šlo mu jenom o to nás vybourat,“ dodal.

Většinu incidentu zachytil na kameru. Záznam nechal soudce přehrát v soudní síni. Z videa je patrné, že dodávka osobní vůz předjížděla, brzdila a blokovala mu cestu. Přístroj nahrával i zvuky - zaznamenán je tedy také telefonát bývalých partnerů. „Zbláznil ses, vezeme malý dítě,“ říká na záznamu žena svému bývalému partnerovi.

Muže v dodávce se posádka osobního auta zbavila, až když odbočili na Tábor. Zahlédli ho však ještě následující den ráno u chalupy v jižních Čechách, jak čeká za stromem, což obžalovaný popírá.

„Naše vztahy jsou od rozchodu problematické i vzhledem k jeho povaze. Žije pomstou,“ řekla na adresu bývalého partnera žena. „Řval do telefonu, že to do nás napálí. Rozhodně se nezmiňoval o žádném poškozeném skle a to ani v dalších měsících,“ popsala incident na dálnici. Podle ženy její expřítel patří mezi agresivní řidiče, tvrdí, že byla svědkem jeho vybržďování kamionu.

K obžalovanému se ve středu vyjádřili i znalci z oboru psychiatrie a psychologie. Podle nich netrpí duševní poruchou. Jsou u něj patrné mírně zvýšené rysy hystrionství a je impulzivní, uvedl psycholog.

Kvůli vypracování dalších posudků a předvolání svědků soudce hlavní líčení odročil na říjen.