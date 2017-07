Ohnula se a nenarovnala. Vrtulník letěl na Šumavě pro matku s dítětem

„Zpět už se nedokázala narovnat a tak její manžel zavolal pomoc. Problém byl v tom, že nehoda se kojící matce stala v místech, kam se v žádném případě nedokážeme dostat s naší terénní technikou,“ říká Aleš Fejfar, zasahující člen Horské služby Šumava.

Ačkoli se nejednalo o vážné zranění, transport postižené ženy z této lokality by byl pro záchranáře velmi náročný a pro ni značně bolestivý. Horská služba se tedy po konzultaci s dispečinkem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje rozhodla pro přesun vrtulníkem.

„Došli jsme k závěru, že nejvhodnější by bylo vyslání vrtulníku. Transport k našemu autu, eventuálně k sanitnímu vozu dva kilometry skalami a hustým porostem se jevil jako nejméně možný,“ komentoval situaci na místě Fejfar.

Záchranáři museli ženu zafixovat v bezpečné poloze do vakuové matrace a umístili ji na speciální nosítka. „Vrtulník Letecké záchranné služby pak v podvěsu paní vytáhl a přeletěl s ní na místo, kde mohl přistát a ženu naložit. Poté jí transportovali do nemocnice v Českých Budějovicích,“ doplnil Fejfar.

„Musíme efektivně zasahovat i v situacích, které neznamenají přímé ohrožení života nebo zdraví. Kdybychom paní nedostali do podvěsu, čekal by nás transport, při kterém bychom potřebovali zřejmě mnohem více dnes sloužících záchranářů HS,“ řekl k zásahu Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. Dodal, že kromě toho by byl přesun na takovou vzdálenost v nosítkách pro ženu značně traumatizující.