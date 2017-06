Nepochybili jsme, tvrdí policisté zasahující u vražedkyně ze Smíchova

Sudků, která podle lékařů trpí nekrofilním a útočným sadismem, napadla dívku na toaletách kavárny Dobrá trafika na pražském Újezdě. Obžaloba tvrdí, že policejní hlídka tvořená policisty Lukášem Kočerem a Petrem Michálkem výjezd 5. července 2016 podcenila. Podle žalobce personál kavárny zastihl Sudků, jak na dámských toaletách srolovaným tričkem škrtí mladou ženu.

„Tyto informace jsme na místě neměli,“ brání se policisté s tím, že jim takto událost nikdo nepopsal. Oba obžalovaní ve středu u Obvodního soudu pro Prahu 1 vypověděli, že měli nahlášeno napadení. Podle jejich šetření v kavárně se však nepotvrdilo. Poškozená dívka policistům prý řekla, že škrcena nebyla. „Když si oplachovala obličej, viděla v zrcadle obnaženou Sudků s tričkem v ruce, slečna se zalekla vzhledu osoby a utekla,“ tlumočil událost policista Michálek s tím, že Sudků svoje triko přehodila zpředu přes dívku, ale ta se z něj okamžitě vymanila a vyběhla ven.

Hlídka prý víc nezjistila od hostů ani personálu podniku. Podle policisty Kočera k ničemu nevedl ani výslech Sudků, která posedávala před kavárnou a popíjela pivo. „Ona nám řekla, že se nic nestalo, že tady pije pivo,“ uvedl Kočer. Od začátku na něj Sudků působila jako blázen. Kočer sdělil, že z ní bylo těžké dostat něco o incidentu na toaletách, mluvila stále o své minulosti, svých problémech. Sudků se zmínila, že pobývala v Bohnicích a chtěla by se tam vrátit.

Obžalovaní policisté odmítají text žaloby, kde se píše, že Sudků úmyslně umožnili se vyhnout trestnímu stíhání. Neměli na tom prý žádný zájem a nechtěli si ani ulehčit práci. Argumentovali, že by v tom případě zavolali výjezdovou službu kriminálky, čímž by se zbavili odpovědnosti a papírování.

Sudků se rozhodli odvézt do psychiatrické léčebny v Bohnicích, z centrály je však už na cestě poslali zpět na Újezd s tím, že podle předpisů ji měli předat záchranné službě. Do Bohnic Sudků tedy dopravila záchranka. „Žádala převoz do zařízení, protože se bála, že někomu ublíží,“ vypověděl zasahující zdravotník.

V srpnu bude vypovídat napadená, možná i Sudků

Zaměstnanec kavárny Šimon Soukup však u soudu uvedl, že policistům o škrcení řekl. Když slyšel křik, otevřel dveře na dámských toaletách a viděl dívku, jak něco drží rukama u krku. Mladá žena podle něj utekla, zatímco Sudků v ruce držela triko.

Soudkyně Králová poté jednání odročila na srpen. Vypovídat by měli další svědci, mezi nimi i napadená dívka. Státní zástupce požádal i o výslech Sudků. Soudkyně o tom zatím ale nerozhodla.

Sudků lékaři o dva týdny později z léčebny propustili, v ten samý den ubodala ženu v obchodním centru. V době útoku byla podle soudu příčetná, chtěla se podle nich lékařům pomstít za to, že ji propustili, a zajistit si další pobyt v léčebně. Za vraždu a pokus o ni jí pražský městský soud uložil 30 let vězení.

Případem se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Státní zástupce následně obžaloval policisty z místního oddělení na Malé Straně na začátku března. Za zneužití pravomoci pro ně navrhl zákaz činnosti (více zde). Obvodní soud pro Prahu 1 pak oba policisty potrestal roční podmínkou pomocí trestního příkazu (více zde). Hlavní líčení byla nařízeno, protože policisté proti tomu podali odpor.