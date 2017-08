Soud řeší výjezd do kavárny k vražedkyni Sudků, napadená zkolabovala

Čtvrteční jednání začalo výslechem napadené dívky, záhy však bylo přerušeno. Když poškozená měla popsat loňskou událost v kavárně na Újezdě, zkolabovala. Ze soudní síně ji nakonec odvezla záchranná služba do nemocnice.

Soudkyně Helena Králová vyslechla alespoň dvě její kamarádky, které s napadenou dívkou v podniku byly. Skupina mladých žen loni v červenci slavila rozlučku se svobodou. Na toaletě ale jednu z nich napadla deviantka Sudků, přes dívku přehodila triko a pokoušela se ji škrtit. Napadená se útočnici vysmekla a z toalet utekla. Dívky a personál podniku následně zavolaly policii.

Po příjezdu hlídky dívky policistům řekli, co se stalo. „Řekli jsme pravdu, že ji škrtila tričkem,“ uvedla svědkyně. Při minulém jednání však zasahující policisté tvrdili, že takto jim událost tehdy na místě nikdo nepopsal. Uvedli rovněž, že ženy věc nechtěly řešit, aby mohly pokračovat v oslavě.

Dívky nechtěly rušit oslavu. Policisté nám vyhověli, tvrdí

To svědkyně víceméně potvrdily. „Navrhly jsme, jestli by to šlo udělat nějak tak, aby se nezkazila rozlučka,“ řekla jedna z dívek s vysvětlením, že nechtěly strávit den na policejní stanici. „Ten policista se na to moc netvářil a říkal, že to není tak jednoduché,“ uvedla. Nakonec jim však prý policisté vyšli vstříc. Dívky tvrdí, že muži zákona tedy navrhli, že by se věc mohla napsat tak, že se útočnice pouze obnažovala.

Poškozenou na místě policisté vyslechli. „Řekla (napadená dívka) nám, že na policejní stanici nemusíme, a že tak jako tak tu útočnici odvezou do Bohnic,“ popsala jedna ze svědkyň. Incident tak považovaly za vyřešený. Svědkyně potvrdila také tvrzení policistů, že dívka odmítla lékařské ošetření. Poškozené se psychicky přitížilo až za pár dní.

Sama Sudků podle tvrzení svědkyně přiznala policistům, že je sexuální deviantka a léčí se. „Ptali se jí, jestli dívku škrtila a ona řekla, že ano. Když se zeptali proč, odpověděla, že je sexuální deviant,“ uvedla žena, která zaslechla hovor policistů se Sudků.

Soudkyně Králová po vyslechnutí svědkyň jednání odročila na neurčito, až bude napadená dívka schopná výslechu.

Policisté Lukáš Kočer a Petr Michálek čelí obžalobě, že zásah úmyslně podcenili, čímž měli zneužít pravomoci úřední osoby. Za to jim hrozí až pět let vězení, nebo zákaz činnosti. Obžalovaní policisté odmítají text žaloby, kde se píše, že Sudků úmyslně umožnili se vyhnout trestnímu stíhání. Neměli na tom prý žádný zájem a nechtěli si ani ulehčit práci. Argumentovali, že by v tom případě zavolali výjezdovou službu kriminálky, čímž by se zbavili odpovědnosti a papírování (více z jejich obhajoby zde).

Sudků předali záchrance, která ji odvezla do bohnické léčebny. Lékaři o dva týdny později z léčebny propustili, v ten samý den ubodala ženu v obchodním centru. V době útoku byla podle soudu příčetná, chtěla se podle nich lékařům pomstít za to, že ji propustili a zajistit si další pobyt v léčebně. Za vraždu a pokus o ni jí pražský městský soud uložil 30 let vězení.

Resort spravedlnosti poskytl pozůstalým finanční pomoc. „V této věci můžeme říci jen tolik, že Ministerstvo spravedlnosti této žádosti vyhovělo. S ohledem na ochranu soukromí žadatele však nebudeme sdělovat bližší informace,“ sdělila iDNES.cz mluvčí Tereza Schejbalová.