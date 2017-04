Sudků se chtěla pomstít lékařům a zajistit si hospitalizaci, uvádí rozsudek

Sudků loni v červenci v hypermarketu Tesco zaútočila na 54letou ženu (psali jsme zde). Podle soudního znalce Jiřího Hladíka své oběti zasadila dvě bodnořezné rány do hrudníku a do břicha, obě byly vedené velkou silou (více zde).

Městský soud v Praze v rozsudku uvádí, že žena „musela zemřít proto, aby obžalovaná dokázala lékařům z PN Bohnice, že je nemocná“. Sudků se podle soudu svým chováním chtěla pomstít a strhnout na sebe pozornost, aby si zajistila hospitalizaci.



K útoku totiž došlo jen několik hodin poté, co byla Sudků proti své vůli z nemocnice propuštěna. Podle výpovědí lékařů nezapadala mezi ostatní pacienty, kteří se jí báli, a ohrožovala je „svými zvrhlými myšlenkami“. Svému ošetřujícímu lékaři prý po vizitě řekla, že „z ní udělali bezdomovce“. V Tesku tak podle psychologů vraždila pod vlivem vzteku a frustrace.

Do Bohnic přitom byla Sudků hospitalizována poté, co se asi dva týdny před vraždou pokusila v kavárně na pražském Újezdu uškrtit mladou ženu, aby se s ní následně mohla „pomilovat“. Přivolaní policisté prý poškozené Daniele K. řekli, že může podat oznámení, ale bude to znamenat, že ji odvezou na stanici k výslechu, který může trvat až do večerních hodin. Žena se poté rozhodla oznámení nepodávat a Sudků byla převezena do psychiatrické nemocnice v Bohnicích, lékaři však informace o útoku nedostali.

Ačkoli Sudků o svém činu v nemocnici hovořila, lékaři ve svých výpovědích uvedli, že se domnívali, že šlo pouze o její fantazie, kterými se snažila zajistit si hospitalizaci. Informace o škrcení si prý totiž ověřovali i u policie, ovšem s negativním výsledkem.

Z rozsudku vyplývá, že se soud při výměře trestu zabýval i možnými polehčujícími okolnostmi - tedy například tím, že Sudků dosud nebyla trestána a k oběma činům se zcela doznala. Na druhou stranu však řešil i přitěžující okolnosti, tedy „naprosto zavrženíhodnou pohnutku v obou případech“, kdy chtěla poprvé vraždit kvůli svým sexuálním potřebám, podruhé pak kvůli pomstě vůči lékařům.

Sudků přitížilo i to, že své činy spáchala na zcela náhodných obětech, nečekaně a v bezprostřední časové návaznosti. „Při těchto úvahách vzal soud v potaz zejména závěr znalců o tom, že obžalovaná je pro společnost extrémně nebezpečná a její případná resocializace velice nepříznivá,“ uvádí se v rozsudku s tím, že činy Sudků svědčí o její naprosté lhostejnosti k hodnotě lidského života.

Městský soud v Praze Sudků začátkem března poslal na 30 let do věznice se zvýšenou ostrahou, nařídil jí také ústavní léčbu. Pozůstalým musí uhradit nemajetkovou újmu 850 tisíc korun. Sudků ani státní zástupkyně se neodvolaly, rozsudek je tak pravomocný.

K soudu se dostal i případ dvou policistů, kteří zasahovali proti Sudků v kavárně na Újezdu. Obvodní soud pro Prahu 1 je koncem března uznal vinnými za zneužití pravomoci úřední osoby, protože nesplnili svou povinnost a zásah podcenili. Soud je potrestal trestním příkazem, přesný druh ani výši trestu však nezveřejnil (více zde).

Proti trestnímu příkazu však podalo odpor Městské státní zastupitelství v Praze a Obvodní soud pro Prahu 1 tak bude muset případ projednat znovu v hlavním líčení (psali jsme zde).

