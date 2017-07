Vrah Borise Němcova půjde na dvacet let do vězení, rozhodl ruský soud

10:41 , aktualizováno 10:41

Čečenec Zaur Dadajev, usvědčený z předloňské vraždy ruského opozičního politika Borise Němcova, byl odsouzen na dvacet let. Prokurátorka žádala doživotí. Čtveřice spolupachatelů si má podle vojenského soudu odpykat tresty od 11 do 19 let, informovala agentura Interfax.