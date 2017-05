Něco mi hodili přes hlavu, mluvili rusky, řekla svědkyně Bělovy vraždy

Svědkyně, známá Bělových, u nich tu noc přespávala v ložnici v prvním patře. V noci ji vzbudilo světlo. „Uviděla jsem postavu ve dveřích a řekla jsem: ‚Seš to ty, Pavle?‘“, vypověděla u soudu, kde se z vraždy Antonína Běly zpovídají Pavel Šrytr a Jan Kaco. Nebylo to prý proto, že by útočníka poznala, ale pro, že pokoj dříve patřil Šrytrovi, a tak si nejprve myslela, že vstoupil on.

Maskovaná postava v černém jí prý poručila zůstat ležet. „Něco mi hodili přes hlavu,“ řekla. Poté údajně přivedli do pokoje i další ženu, která byla v domě, a její malé dítě, a ženy svázali. „Ruce za zápěstí a kotníky,“ uvedla a dodala, že svázání bylo tak silné, že později musela k lékaři.

Po domě se pohybovalo více lidí, útočníci spolu prý mluvili rusky. Pochopila, že hledají „velkého a malého Jardu, Marušku a peníze“. (Zavražděný muž se jmenoval Antonín, blízcí mu ale říkali „Jardo“, pozn. red.) Svědkyně slyšela i výstřel. Venku u domu byl v době zločinu pes Bělových. Jeho štěkot žena neslyšela, nebo si na to nepamatuje.

Přepadené z pout vysvobodili až policisté

Útočníci odjeli autem, ženy zůstaly uvnitř svázané, nebylo prý možno se osvobodit. Pomoc si zavolaly až díky pomoci přítomného dítěte, kterému v té době byly tři až čtyři roky. „Po dlouhém přesvědčování se nám podařilo přesvědčit tu malinkou, aby nám přinesla mobilní telefon,“ popsala. Až policisté jim rozvázali provazy.

„Vím, že potom jsme byli dole v obývacím pokoji. Oni nás nepustili z toho bytu,“ řekla. Bělova manželka byla v době útoku v nemocnici, přijela druhý den, když ji pustili z nemocnice.



Antonín Běla byl v 90. letech pokládán za krále podsvětí. Spolupracoval s Františkem Mrázkem a podle výpovědí svědků měl styky s ruskojazyčnou mafií (více čtěte zde).

V roce 1996 Bělu někdo zavraždil v jeho vile. Při přepadení se ztratily i peníze. Podle Jaroslava Běly, syna zavražděného, museli útočníci dům znát a vědět, kde peníze najdou. Vzali je totiž ze skrýše, zatímco ty, které měl Běla ve stole z prodeje auta, a které by náhodní lupiči našli snáz, nechali na místě.

Z vraždy obvinila policie Pavla Šrytra, který v 90. letech pracoval jako Bělův bodyguard, a jeho známého a spolupracovníka Jana Káco. Obvinění padlo necelých 20 let po zločinu, tedy těsně před promlčením. Šrytr i Kaco vinu odmítají.

Bělu mladšího k soudu vedla eskorta, odpykává si vlastní trest: