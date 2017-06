Exšéf Škodovky Kulhánek bude kandidovat na prezidenta, stojí za ním ODA

Předseda ODA Pavel Sehnal označil Kulhánka na čtvrteční tiskové konferenci za „chlapa, který řídil fabriku, má manažerskou zkušenost a lidskou důstojnost, kterou politika potřebuje“.

„Podle toho, co slyším, tak by šance měly být velké,“ řekl k vyhlídkám na své zvolení Kulhánek.

Bývalý šéf automobilky Škoda Vratislav Kulhánek.

Zařadil se podle svých slov mezi čtveřici kandidátů, z nichž by si lidé měli vybrat toho nejpřijatelnějšího jako příští hlavu státu. Kromě stávajícího prezidenta Miloše Zemana jmenoval Michala Horáčka a Jiřího Drahoše, kterého by volil, pokud by sám nekandidoval.

Kulhánek by jako prezident chtěl dbát na dodržování ústavy a prezidentskému úřadu vrátit vážnost a důstojnost. Čechům by chtěl připomenout, že mají být na co hrdí, a pomoci dostat děti od počítačů ke sportu.

Kulhánek byl v letech 1997 až 2004 předseda představenstva Škoda Auto. Poté čtyři roky šéfoval Českému svazu ledního hokeje. Nyní působí v dozorčí radě Pojišťovny Kooperativa a ve vědecké radě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Dříve vedl Sdružení automobilového průmyslu a byl viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Od roku 2002 je navíc členem světového výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory. Působil v Českém olympijském výboru, hrál závodně volejbal a běhal maraton.

Politickou značku ODA známou z 90. let obnovil loni miliardář Sehnal (více čtěte zde). Spoluzakladateli původní Občanské demokratické aliance Danieli Kroupovi se obnovení strany nezdál jako dobrý nápad. „Zakládat novou stranu je dobré s novým programem. Klíčovou roli musí sehrát její výrazné osobnosti, nikoliv použitý název,“ vysvětlil Kroupa.

ODA sídlí na adrese Sehnalovy skupiny SPGroup, šéfové skupiny jsou zároveň ve stranickém vedení. Sehnal se tak zařadil mezi české miliardáře, kteří aktivně vstoupili do politiky se svými projekty. Majitel koncernu Agrofert Andrej Babiš inicioval vznik ANO, vlastník hazardní společnosti Synot a senátor Ivo Valenta stojí za Stranou soukromníků.