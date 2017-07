Babišovy sny či „Česani“. Úřad prověří, zda strany plní pravidla kampaní

„Příští týden nejspíše rozešleme účastníkům informaci o zahájení správního řízení. Bude jich celkem šest a půjde o parlamentní i neparlamentní strany. Správní řízení se budou týkat chybějící registrace a neoznačené inzerce,“ řekl MF DNES člen vedení úřadu Jan Outlý. Tento týden úřad ještě sbírá důkazy.

Mezi podezřelými z přestupku bude podle Outlého kromě právnických osob (nejen politických stran) i jeden regionální volební kandidát.

Co jsme si to schválili?

Letos platí poprvé nová pravidla pro volební kampaně (pro sněmovní volby od 2. května) a politici se, decentně řečeno, diví, jaké povinnosti sami sobě schválili. Sněmovní kampaň nesmí stát víc než 90 milionů korun, všechny platby musí jít přes transparentní účet a každý cesťák i pohoštění se přísně vykazuje včetně dobrovolníků. Tyhle věci se budou logicky sčítat a kontrolovat až po volbách.

Jenže jsou tam dvě povinnosti, na které si může úřad posvítit už teď.

Každý obvykle placený billboard, novinový inzerát, plakát musí být nově označen. Musí nést jméno zadavatele (zpravidla politická strana), zpracovatele (obvykle najatá agentura) a kandidující strany.

Takhle výslovně označené plakáty mají třeba občanští demokraté, byť je tam třikrát uvedena stejná zkratka ODS.

A zadruhé, když chce někdo zadávat volební plakáty bez vědomí konkrétní strany, musí se u úřadu povinně zaregistrovat. Typicky, nově už nemůže být anonymní ani negativní politická reklama - plakáty typu „ODSouzeni k reformě“.

Pokuty za neoznačenou inzerci nejsou vůbec malé. Pohybují se od 30 tisíc do 500 tisíc korun za neoznačenou kampaň. U právnických osob dokonce úřad ani nemůže přimhouřit oko a upustit od potrestání. Pokud s trestem strana nebude souhlasit, může se obrátit na soud.

Neoznačený Babiš a ragbisté

Úřad tají a nejspíš bude i po zahájení správního řízení tajit, komu zamýšlí dát pokutu. Přesto se dá celkem dobře odhadnout, o jaké asi půjde kauzy. V minulých týdnech vyšlo najevo, že některé i docela známé reklamní kampaně nejspíš nevyhovují zákonu, a členové úřadu dali dokonce předběžně v médiích najevo, že opravdu v pořádku nejsou.

Předně je tu kniha předsedy ANO Andreje Babiše „O čem sním, když náhodou spím“.

„Knihy mají ISBN, nakladatele a tak podobně a prodávají se. Volební brožury kandidátů ne, ale ty mají mít označení dle zákona,“ napsal nedávno člen vedení úřadu Outlý na sociální síť Twitter. Babišova publikace je na první pohled něco mezi knihou a volebním materiálem. Na začátku května ANO zveřejnilo volební plakát Andreje Babiše se zalepenými ústy. A opět Jan Outlý na Twitteru ukázal Babišův portrét a nad něj napsal, že „každý plakát by měl mít uvedeného zadavatele a zpracovatele“. Babiš tam má napsáno po straně prostě jen „hnutí ANO“. Ale problém nemá jen on.

Stylizovaná kresba sociálních demokratů jako ragbistů také povinné informace postrádá. I když ČSSD by mohla zachránit jiná klauzule ve volebním zákoně. Označovat je nutné jen inzerci, za kterou se normálně platí, což se reklamy šířené po Facebooku netýká.

Když si někdo mimo politiku zadá volební plakát, má zase povinnost registrace. Česká asociace satelitních operátorů si v tisku zadala inzerci proti telekomunikačnímu zákonu s titulkem „Proč premiér hrne naše peníze soukromým firmám“. Vedle byl obrázek Bohuslava Sobotky. A asociace se nezaregistrovala a není zaregistrovaná doteď (seznam je veřejný).

„Tohle předvolební inzerce nebyla, a tečka. Jestli na nás úřad míří, to nevím,“ odpověděl včera sekretář asociace Patrik Brom. Outlý už však dříve serveru iRozhlas.cz řekl, že se operátoři registrovat měli.

Když se MF DNES Outlého napřímo v pondělí zeptala, jestli zahájí správní řízení se stranami za výše uvedené inzeráty, odpověděl, že s některými z nich.

Politici: O pochybení nevíme

MF DNES oslovila dvě největší parlamentní strany ANO a ČSSD, že by se jich nadcházející správní řízení mohlo týkat a zda jsou si jisté, že mají všechnu inzerci řádně označenou, či jestli přiznávají nedostatky.

Hnutí ANO si není vědomo toho, že by nějak pochybilo. „Myslíme na to, aby vše bylo označené tak, jak zákon ukládá, a nemáme žádné informace o tom, že by s námi úřad plánoval zahájit správní řízení. Pokud se ale ptáte například na inzerát se zalepenými ústy, člen úřadu Jan Outlý nedávno v médiích otevřeně prohlásil, že tuto inzerci úřad řešit nehodlá, protože vyšla první den oficiální kampaně, ale zadána byla dříve a logicky asi nebylo možné předvídat, na jaký den prezident vyhlásí volby. Co se týče knihy, jsou v ní povinné údaje také uvedeny správně,“ odpověděla v úterý mluvčí ANO Lucie Kubovičová.

Pokud jde o sociální demokracii a její ragbyové mužstvo, její mluvčí Mikuláš Klang také slíbil, že odpověď zařídí, ale do uzávěrky ji neposlal.