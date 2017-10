Ne poplatkům u lékaře a náboženství ve školách, shodla se většina politiků

Volební superdebata iDNES.cz a MF DNES se konala v hotelu InterContinental a zúčastnilo se jí dvanáct představitelů současných parlamentních stran i předsedové nebo lídři menších uskupení, která mají také šanci u voličů uspět (víc o debatě zde).

Součástí každého z šesti bloků debaty byly rychlé dotazy, na které politici měli odpovědět pouze ano, nebo ne.



V bloku zdravotnictví se moderátoři ptali na znovuzavedení poplatků za návštěvu lékaře. Pro byl Marek Ženíšek z TOP 09, Jan Farský (STAN) a Petr Robejšek (Realisté). Ostatní byli proti. Jan Skopeček z ODS uvedl, že je potřeba spoluúčast, nemusí to ale být formou poplatků. Pro spoluúčast jsou také Svobodní.



„Konzistentnost TOP 09 se projevuje i v dalších oblastech. Pokud jde o ODS, její program se posunul výrazně ke středu. Na druhé straně ona spoluúčast může rozdělit v péči o zdraví občany do dvou kategorií. Ty, kteří si nadstandard nemohou dovolit, a na ty, kteří na spoluúčast, respektive volbu nákladnější metody, mají,“ říká politolog Pavel Šaradin.

Připomněl, že během rušení poplatků současnou vládou poslanci ODS proti tomuto kroku protestovali.



Překvapivé podle něj nebyly odpovědi na otázku, zda by se měly zestátnit zdravotní pojišťovny. Deset z politiků bylo proti a dva (Lubomír Zaorálek z ČSSD a Matěj Stropnický ze Strany Zelených) se vyslovili nejednoznačně.

„Například u Zelených najdeme v programu sloučení všech pojišťoven do jedné. Chceme-li efektivnější a v zásadě levnější zdravotnictví, můžeme se zaměřit na jiné kroky. Kupříkladu centrální nákupy (ANO 2011), digitalizaci (ČSSD), kontrolu činnosti farmaceutických firem (Piráti) a tak dál,“ říká Šaradin.



VIDEO: Rychlý rozstřel - téma: migrace Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Všichni politici až na Stranu zelených, která uvedla, že se k tomu staví rezervované, jsou pro prohlubování obchodní spolupráce s Čínou. Podle politologa se to v zásadě dalo čekat. „Proti obchodu s Čínou nelze nic namítat, pokud budou dodrženy všechny standardy, včetně bezpečnostních, v citlivých odvětvích. Ale to platí pro každou, zejména mimoevropskou zemi,“ míní politolog.



V otázce uzavření České republiky pro veškeré migranty z muslimských zemí se kladně vyjádřil Lubomír Zaorálek, Andrej Babiš, Jan Skopeček, Tomio Okamura a Petr Robejšek. „Masová migrace je nad naše síly, jak upozorňují někteří. Takto jsou odpovědi výše zmíněných v souladu s jejich programy,“ říká politolog.



Školné na vysokých školách podpořila jen TOP 09

Co se týče zavedení školného na veřejných vysokých školách, pro je pouze TOP 09 (Svobodní uvedli, že výhledově asi ano).

Podle politologa je to další záležitost, podle které se kromě upuštění od poplatků ve zdravotnictví posunul program ODS ke středu.



„Školné na vysokých školách je jedním z možných řešení jejich financování v situaci, kdy rostou nároky na veřejné rozpočty v oblastech, jakými jsou obrana, zdravotnictví a sociální systém. Muselo by však být podmíněno rozvinutím systému podpory studentů půjčkami a stipendii,“ říká rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

VIDEO: Rychlý rozstřel - téma: školství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Většina lídrů se shodla na tom, že má české školství vycházet vstříc požadavkům byznysu. Podle Beka má školství respektovat názory a potřeby různých zájmových skupin včetně zaměstnavatelů v soukromé nebo veřejné sféře. Musí ale především hájit dlouhodobé zájmy těch, které vzdělává.

Výňatky z diskuse „Azyl letos dostalo 112 lidí. Na vlně strachu se do Sněmovny snaží dostat 2 200 lidí. To je 20 na migranta.“ (Jan Farský, lídr STAN) „Evropa není schopná identifikovat migranty, žádáme nulovou toleranci jakékoli migrace.“ (Tomio Okamura, lídr SPD)

„Zdravotnictví má korupční historii. Potřebujeme centrální nákupy. V roce 2015 bylo 55 % zakázek s jedinou nabídkou.“ (Andrej Babiš, lídr ANO)

„Chceme zřídit zvláštní fond na financování nemocnic, který bychom plnili ze spotřební daně.“ (Lubomír Zaorálek, lídr ČSSD)

„Peníze ve zdravotnictví jsou, chceme, aby existovala soutěž mezi pojišťovnami.“ (Ivan Bartoš, lídr Pirátů)

„Chceme 40tisícové skokové navýšení platů učitelů.“ (Petr Robejšek, lídr Realistů)

„Učitel by měl brát alespoň tolik, kolik bere policista. Vzdělání je stejná hodnota jako bezpečnost.“ (Marek Ženíšek, TOP 09)



„Dnešní absolventi univerzit budou na trhu práce působit pravděpodobně až do roku 2070. To je třeba vzít v úvahu při stanovení priorit vzdělávání. Krátkodobé zájmy zaměstnavatelů jsou často omezeny na okamžité potřeby trhu práce,“ míní Bek.



Většina politiků se také domnívá, že by se měly do škol vrátit rukodělné předměty. „Já bych byl opatrný v tom, jakou podobu by taková výuka měla. Možná více než nějaké povinné předměty může pomoci lepší nabídka zájmové činnosti mimo běžnou výuku,“ dodává Bek.

Čtenáři iDNES.cz mohli v průběhu superdebaty přidělit sympatie jednotlivým lídrům. Nejvíc sympatií získal Ivan Bartoš (24%), druhý skončil Petr Mach (16%) a třetí Andrej Babiš (15%). Naopak nejméně sympatií získal Jiří Dolejš (KSČM) a předseda Zelených Matěj Stropnických.

„Ukazuje se především, jakou podporu mají strany od internetové komunity. Osobně jsem očekával, že nejvíce sympatií budou mít Piráti a na druhém místě skončí SPD. Jejich sympatizanti totiž neustále klikají a klikají,“ dodává Šaradin.

Jak odpovídali politici v otázce dopravy a ekonomiky státu? Dočtete se v příštím článku.