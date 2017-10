Politici se shodli na odmítnutí eura i nezvyšování rychlosti na dálnicích

Volební superdebata iDNES.cz a MF DNES se konala v hotelu InterContinental a zúčastnilo se jí dvanáct představitelů politických stran a hnutí, která mají u voleb šanci dostat se do Sněmovny (víc o debatě zde).

V každém z šesti bloků debaty pokládali moderátoři politikům rychlé dotazy, na které mohli odpovídat pouze ano, nebo ne.

V bloku dopravy se moderátoři politiků zeptali, zda by se měla povolit vyšší rychlost vozidel na českých dálnicích. Jan Skopeček z ODS, Tomio Okamura z SPD a šéf Svobodných Petr Mach by s tím souhlasili, Marian Jurečka z KDU-ČSL prohlásil, že na některých místech by si to dokázal představit. Všichni ostatní byli proti. Petr Robejšek prohlásil, že na našich dálnicích by to ani nešlo.

S omezováním rychlosti souhlasí i mluvčí Ústředního automotoklubu ČR Petr Vomáčka, podle kterého není vyšší rychlost na dálnicích rozumným krokem.

„Nemáme stavěny dálnice na vyšší rychlost. Současná rychlost je v evropském pohledu optimální, a některé země jako například Německo, které mělo doporučenou, někdo tomu říká neomezenou, rychlost, tak už ji omezuje také,“ vysvětlil Vomáčka. „Mělo by se na to dívat z pohledu bezpečnosti a z tohoto hlediska není vysoká rychlost optimální,“ dodal.

VIDEO: Rychlý rozstřel - téma: doprava

Politici se nedokázali shodnout na otázce, zda by měl stát mít větší možnosti při vyvlastňování pozemků soukromých majitelů kvůli stavbě silnic a dálnic. Zatímco lídři Pirátů, Svobodných, Strany zelených, SPD a ODS tuto možnost zásadně odmítli, ČSSD, ANO či KSČM a Realisté by toto přivítali. TOP 09 by zůstala u praxe, která je nyní.

Euro by chtěli Zelení a TOP 09

V debatě o EET a daních zazněl dotaz, zda by Česká republika měla v následujícím volebním období přijmout euro. Většina politiků reagovala, že nikoliv. Petr Robejšek navíc prohlásil, že „nejsme blázni, abychom vstupovali na potápějící se loď“.

Ani podle ekonoma Lukáše Kovandy není reálné, že by Česko euro v nejbližších letech přijalo. „Sedmdesát až osmdesát procent v České republice, což je opravdu vysoký podíl české populace, má vážný problém s tím, abychom ho přijímali,“ podotýká.

„Jestliže přijetí eura je politický krok, tak mám za to, že tady v současné době není dostatečná politická síla, která by šla proti náladě veřejnosti a by byla ochotna euro rychlým způsobem přijmout,“ dodal Kovanda.

VIDEO: Rychlý rozstřel - téma: ekonomika

Zásadně proti euru se nestaví KDU-ČSL, Marian Jurečka řekl, že v budoucnu by Česko mělo přijmout euro, ale není třeba spěchat. Oproti tomu Matěj Stropnický by euro chtěl. „Chceme být součástí evropského jádra,“ uvedl lídr Zelených. Pro euro hlasoval i Marek Ženíšek z TOP 09.



Podle Kovandy to není nijak překvapivé, protože právě TOP 09 je jedinou stranou, která se v předvolební kampani jednoznačně profiluje pro přijetí eura. „Je to ovšem strana, která balancuje na hraně, zda se do Sněmovny vůbec dostane,“ upozornil ekonom a dodal, že není příliš realistické předpokládat, že by se v příštích čtyřech letech podnikly kroky k přijetí eura.

Penzijní systém a sociální dávky politiky rozdělily

V otázce, zda by měly být některé sociální dávky podmíněny veřejně prospěšnými pracemi, odpověděla polovina z politiků, že ano. Podle Petra Robejška je to dokonce nezbytné. Jan Skopeček z ODS prohlásil, že „pokud člověk v tíživé situaci od státu něco dostává, měl by mu i to něco vrátit“.



Rozdílný názor zastávají Zelení, Piráti, Svobodní a KSČM. Jiří Dolejš k tomu řekl, že „ti lidí jsou obětí systému“.

Podle Kateřiny Kubalčíkové z Katedry sociální politiky Masarykovy univerzity praxe ukazuje, že veřejně prospěšné práce mohou být pro příjemce motivací ke změně.

VIDEO: Rychlý rozstřel - téma: důchody

„Považuji ale za nezbytné postupovat vždy individuálně a teprve na základě posouzení situace příjemce rozhodovat, zda výplata dávky bude svázána s účastí na veřejně prospěšných pracích, právě proto aby se staly motivací nikoli trestem,“ podotkla Kubalčíková.

Výňatky z diskuze „S EET se jde nejdřív po krku malým, ale my si myslíme, že se mělo začít u těch, kteří mají velké zisky, například u Agrofertu.“ (Matěj Stropnický, lídr Zelených) „Do EET už bylo investováno. Zrušit to mávnutím proutku by bylo jako u blbých na dvorku. Revize je jediné řešení.“ (Jiří Dolejš, KSČM) „Svobodní budou hlasovat pro zrušení EET. Rozmáhá se placení kartou, EET není potřeba.“ (Petr Mach, lídr Svobodných) „Penzijní systém není udržitelný, pokud se nenarodí 2,1 dítěte na ženu. Za naší vlády stoupla porodnost.“ (Marian Jurečka, KDU-ČSL) „Penze jsou nízké, je potřeba je zvýšit. Volám po tom, aby se všechny strany po volbách pokusily dohodnout na kompromisu, co se týče penzijní reformy.“ (Jan Skopeček, ODS)

Zdůraznila, že významná je přitom role sociálních pracovníků.



Čtenáři iDNES.cz mohli v průběhu superdebaty rozdělit sympatie jednotlivým politikům. Nejvíc sympatií získal Ivan Bartoš (24 procent), na druhém místě skončil Petr Mach (16 procent) a třetí byl Andrej Babiš (15 procent).



Naopak nejméně sympatií získal předseda Zelených Matěj Stropnických (dvě procenta) a Jiří Dolejš z KSČM (jedno procento).

„Ukazuje se především, jakou podporu mají strany od internetové komunity. Osobně jsem očekával, že nejvíce sympatií budou mít Piráti a na druhém místě skončí SPD. Jejich sympatizanti totiž neustále klikají a klikají,“ řekl k tomu politolog Pavel Šaradin.