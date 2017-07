Volby by ovládlo ANO. Rozpadlá koalice by měla téměř deset procent

Hnutí ANO by získalo 27,5 procenta hlasů. Komunisté by dostali 14,5 procenta a sociální demokraté rovných 14 procent. Občanským demokratům by voliči dali 11 procent hlasů.

„Podpora ANO a ČSSD v posledním měsíci stagnuje, což odpovídá absenci větších politických kauz a uklidnění politické situace po vládní krizi. Změna lídra ČSSD zatím přinesla pouze stabilizaci podpory okolo 14 %, ačkoli její vliv se může ukázat až v předvolebních měsících. Pokračuje mírný vzestup ODS, která by aktuálně získala okolo 11 % (nejvyšší hodnota v historii modelu),“ uvedl Median ve své zprávě.

Do Sněmovny by prošla TOP 09 se 7,5 procenta hlasů a nejspíš i SPD Tomia Okamury s 5,5 procenta hlasů. Piráti by zůstali se čtyřmi procenty těsně pod hranicí vstupu.

„Ve výzkumu byla v dovozené otázce na zvažované strany dotazována koalice Lidovců a Starostů, která se rozpadla až v druhé polovině sběru. Koalice se v modelu dostala na 9,5 procenta. Díky statistické chybě a velké míře váhání voličů tak nelze říci, zda by překonala 10procentní hranici. Posiluje SPD Tomia Okamury, která se poprvé v modelu MEDIAN dostala nad 5 procent, ačkoli opět nelze s jistotou říct, zda by se do Sněmovny dostala,“ připustil Median.

Předpokládaný zisk Realistů se pohybuje kolem 1 procenta. Jejich výsledek je zahrnut ve sloupci ostatních stran.

Výběrem stran si je jistých 39 procent lidí, kteří nejspíš půjdou k volbám. Pevnost rozhodnutí voličů je podle Medianu relativně nízká a během posledního měsíce spíš poklesla. Kvůli tomu se může podpora stran ještě měnit.

Median ve svém průzkumu zmiňuje i takzvaný volební potenciál stran, který ukazuje, kolik procent hlasů by strana získala, pokud by se pro ní rozhodli všichni voliči. V takovém případě by například hnutí ANO získalo až 34,5 procenta hlasů. Jistých má ale pouze 20,5 procenta hlasů od svých pevně rozhodnutých voličů. ČSSD, KSČM a ODS by dostali 17,5 procenta. Lidovci a Starostové by získali až 14 procent.

Volební jádro a volební potenciál stran podle průzkumu Median (28. července 2017).

V průzkumu, který probíhal od 26. června do 24. července 2017 odpovídalo 1 028 respondentů starších 18 let, kteří tvoří reprezentativní vzorek populace ČR. Účast ve volbách avizovalo 59 procent voličů.