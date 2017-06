ANO si udržuje náskok, ČSSD zůstává třetí, potvrzuje průzkum CVVM

Sněmovní volby by v červnu podle CVVM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. Na druhé místo se v porovnání s květnovým průzkumem vytáhla KSČM se 14,5 procenty. ČSSD s 12 procenty spadla na třetí místo, podobně jako ODS, která by s 11 procenty skončila čtvrtá.

Do Sněmovny by se dostaly ještě KDU-ČSL a TOP 09. Z ostatních uskupení by bylo vstupu do Sněmovny nejblíže hnutí SPD Tomia Okamury s 4,5 procenta hlasů.

CVVM průzkum provádělo formou otevřené otázky, tedy bez nabídky stran či hnutí. „Koalice KDU-ČSL a STAN se v odpovědích neobjevila, kombinace individuálních hlasů pro oba subjekty v modelu činí 8,5 procenta,“ konstatuje zpráva. Lidovce by totiž volilo 7,5 procenta lidí, Starosty jen jedno procento.

Srovnání povolebních šetření

ANO si v porovnání s květnovým šetřením polepšilo o jeden procentní bod, KSČM o tři procentní body. Sociální demokraté i občanští demokraté si naopak shodně o dva procentní body pohoršili. KDU-ČSL jeden procentní bod ztratila. TOP 09 by dostala 6,5 procenta, což pro ni znamená jen nepatrné zhoršení květnového výsledku.

Celkový počet respondentů byl 983, volební model byl sestaven z odpovědí 523 z nich, kteří deklarovali volbu nějaké strany a zároveň uvedli, že by se voleb zúčastnili. Volební účast se podle průzkumů pohybuje dlouhodobě okolo šedesáti procent.