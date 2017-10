ANO vede, ale jen s 25 procenty. Do Sněmovny míří osm stran a hnutí

Do Sněmovny se podle modelu Median dostane osm stran a hnutí. Druhou příčku by podle agentury měla udržet dosud nejsilnější vládní strana sociální demokracie, kterou by volilo 12,5 procenta voličů.

S malými rozestupy následují další strany. Komunisté s 10,5 procenty, hnutí SPD Tomia Okamury s 9,5 procenty, ODS s 9 procenty a Piráti s 8,5 procenty. Právě tato strana má šanci být úplným nováčkem ve Sněmovně a po ANO, komunistech a SPD další protestním uskupením, které dokáže oslovit voliče.

Těsně nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny se drží ještě nejmenší vládní strana KDU-ČSL s šancí získat podporu 6,5 procent voličů a opoziční TOP 09 se 6 procenty. Bez šance podle agentury Median nejsou ani Starostové a nezávislí se 4 procenty a Zelení se 3,5 procenty.

Náskok hnutí ANO vypadá na první pohled vysoký, ale situaci Andreje Babiše komplikuje, že hned několik stran a jejich lídrů deklarovalo, že nelze sestavit vládu, ve které by byl obviněný politik. Babiš minulý týden převzal policejní obvinění kvůli padesátimilionové evropské dotaci na farmu Čapí hnízdo.

Dotace byla určena pro malé a střední podniky a podle policie Babiš za pomoci dalších lidí zastřel, kdo má nad farmou kontrolu. Spolu s ním byl obviněn i šéf poslanců ANO a místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. (více zde)

Účast u voleb deklarovalo v první polovině října 64 procent respondentů, jen 46,5 procent lidí si ale bylo účastí jisto, uvádí agentura Median. Skutečná volební účast tak podle ní může ještě mírně poklesnout.