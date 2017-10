Chceme být v jádru Unie, ale bez eura, shodla se většina čtenářů iDNES.cz

Volební kalkulačka je tradiční předvolební aplikace připravená sdružením KohoVolit.eu, která srovnává postoje uživatelů s názory stran. Je dostupná také přímo na stránkách iDNES.cz.

Mimo svůj primární účel – pomoci lidem s výběrem ve volbách – slouží i jako průzkum názorů uživatelů na jednotlivé otázky (odpovědi se anonymně zaznamenávají na serveru KohoVolit.eu). Výsledky sice nelze brát jako průzkum názorů všech obyvatel Česka – na to jsou uživatelé příliš nereprezentativní –, jako průzkum názorů čtenářů iDNES.cz však slouží velmi dobře (počet vyplněných testů je už přes 400 tisíc).

EU jako nejdůležitější otázky

Za nejdůležitější z 35 otázek volební kalkulačky považují čtenáři „evropské otázky“ – euro vs. koruna, odchod vs. setrvání nebo pozice v Unii. Zatímco pro odchod ze spolku se našla mezi čtenáři jen čtvrtinová podpora, euro odmítají celé dvě třetiny. Mírná většina chce být však zároveň v jádru EU.

Zvlášť důležité byly tyto otázky pro ty, co nejsou spokojeni se statusem quo – otázka zavedení eura je prioritou pro polovinu lidí, co s ním chtějí platit. Rovněž každý druhý čtenář, který by rád viděl Českou republiku mimo EU, označil otázku za důležitou.

Další dvojice otázek, které nejvíce čtenářů označilo za velmi důležité, se týkala islámu – nadpoloviční většina čtenářů si přeje zcela zastavit příjímání upchlíků-muslimů do ČR a stejně tak by ráda zakázala stavbu jakékoliv mešity.

EET a exekuce

Mírná většina čtenářů je spíše pro sociální stát západního typu – alespoň tím, že chtějí zachovat bezplatné vysoké školství, zvýšit minimální mzdu nebo daňově zvýhodnit lidi před důchodem. Naopak by ale u čtenářů neprošla progresivní daň z příjmu.

Jako obvykle je většina čtenářů pro možnost referenda a dokonce jasná většina by si přála, aby i občané měli možnost navrhovat zákony pomocí petice.

Nově zavedené povinnosti pro podnikatele – kontrolního hlášení a EET – dopadly v očích čtenářů zhruba nerozhodně. Což je ale mírný probabišovský posun oproti minulému roku a volební kalkulačce před sněmovními volbami.

Trochu překvapivě mezi čtenáři nebyly moc důležité otázky týkající se exekucí. Zde by sice jasná většina byla pro zavedení regionální příslušnosti exekutorů (a zrušila by tak praxi, kdy lidé musejí jezdit za exekutorem na druhou stranu republiky a náklady tak jen rostou), na druhou stranu lehčí osobní bankroty by spíše neprošly.

Čtenáři se programově shodovali se Zelenými a Piráty

Nejvíce čtenářů se celkově programově shoduje se Zelenými nebo Piráty, obě strany byly skoro u třetiny čtenářů mezi prvními třemi stranami co se shody týče. Zde je ovšem podstatné říci, že i tyto dvě strany se v odpovědích poměrně shodují, dokonce nejvíce mezi všemi většími stranami. Takže se z podstatné části jedná o stejné čtenáře u obou stran.

S odstupem pak čtenáři měli největší shodu z větších stran se STAN, ANO a SPD, které se objevily mezi prvními třemi u 15–20 procenty čtenářů.

Nejméně se pak čtenáři shodovali v odpovědích s TOP 09, Svobodnými a KDU-ČSL. Všechny jsou soukromým „protipólem“ pro 20–30 procent čtenářů.



Zajímavý je zde rozdíl mezi Zelenými a Piráty – zatímco Zelení se objevovali na konci u poměrně hodně lidí (15–20 procent), Piráti skoro u nikoho. Ukazuje to přeci jen na rozdílnost těchto stran – Zelení jsou čtenářům buď hodně blízko, nebo naopak hodně daleko. Piráti se shodnou s někým hodně, ale s každým alespoň v něčem.