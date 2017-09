Jak byste hlasoval jako poslanec? Test ukáže, k jaké straně máte blízko

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v pátek a v sobotu 20. a 21. října. Velká část Čechů stále neví, komu dá svůj hlas. Možná do skupiny nerozhodnutých patříte i vy. Pomoci by vám mohla i speciální „inventura“, ve které zodpovíte, jak byste hlasoval jako poslanec, a získáte výsledek, k jakým stávajícím zákonodárcům máte nejblíž.