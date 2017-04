Nové referendum i boj proti islámu. Britové ladí taktiku na kvapné volby

Skotské referendum Většina skotských voličů si nepřeje nové referendum o nezávislosti na Velké Británii a podpora odtržení patrně slábne. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar, o němž informovala agentura Reuters. Místní vláda ovládaná Skotskou národní stranou přitom žádá po Londýnu novou šanci na sebeurčení po rozhodnutí Spojeného království odejít z Evropské unie. Brexit ale separatistické nálady nepovzbudil, vyplývá z průzkumu. Skotská premiérka Nicola Sturgeonová žádala, aby se referendum o nezávislosti konalo příští rok na podzim nebo na jaře 2019. Tento požadavek podle průzkumu podporuje jen 26 procent dotázaných. Osmnáct procent žádá pozdější datum, ale 46 procent referendum odmítá. Z těch, kdo by v referendu určitě hlasovali, by se 55 procent vyslovilo proti nezávislosti a 37 procent by ji podpořilo. Osm procent Skotů je nerozhodnutých. V referendu v roce 2014 se Skotové vyslovili proti nezávislosti poměrem 55 ku 45 procentům. Zdroj: ČTK