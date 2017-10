Česku hrozí úpadek do bahna populismu a extremismu, tvrdí ODS

Tento scénář vnímají představitelé ODS jako pád na politické dno. Aby mu zabránili, snaží se vyzdvihnout důležitost nadcházejících voleb.

Když by jedna strana získala většinu v parlamentu a „klekla“ tím na Českou republiku, došlo by podle ODS k úpadku do „totálního bahna populismu a extremismu“.

„Vnímáme to jako nejvážnější ohrožení české demokracie od roku 1989,“ uvedl šéf ODS Petr Fiala na tiskové konferenci.

Znovu vyvrátil možnost vytvořit koalici ODS s hnutím ANO. Spolupráci představitelé ODS vylučují už požadavkem na zrušení EET, který uvedli ve Vyšehradské deklaraci jako jednu z podmínek pro vstup do vlády (informovali jsme zde).

Fiala proto vyzval voliče, aby přišli k volbám a zvážili podporu ODS. „Česko potřebuje silnou pravici,“ řekl.

Babiš ale minulé úterý v rozhovoru pro iDNES.cz (psali jsme zde) možnou spolupráci s komunisty i Okamurou vyloučil.

„Máme úplně jiné představy o programu, co se týká komunistů, a program pana Okamury není reálný. Má tam dobré věci, zastavení migrace, ale má tam i věci nereálné. Takže si to neumím představit. Co bude po volbách, to uvidíme,“ rozvedl Babiš.

Místopředsedkyně strany Alexandra Udženija uvedla, že deset dnů zbývajících do voleb strana využije k přesvědčování lidí, že politika má být slušná, má mít obsah a má v ní rozhodovat program. Volby podle ní budou důležitější, než to nyní vypadá. Podotkla, že pokud demokraticky smýšlející voliči nepřijdou k volbám, hrozí, že po volbách „vláda klekne“ na všechny.



Nejnovější předvolební průzkum provedený agenturami STEM a STEM/MARK pro televizi Nova udává jako vítěze říjnových voleb hnutí ANO s 26,5 procenty, následované KSČM s 14,2 procenty.

Na třetím místě by se dle průzkumu umístila ČSSD s 12,2 procenty. ODS by byla čtvrtá s necelými devíti procenty hlasů (psali jsme zde).