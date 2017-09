Radši plavky než burkiny, stejně ale vyhraje Merkelová, zní z Bavorska

Nad zhruba sedmitisícovým bavorským příhraničním městečkem Freyung se honí tmavé mraky. Slabě prší, slunce se ukáže jen chvílemi. Cestu do centra lemují tabule s plakáty, na kterých politici s úsměvem slibují Německu skvělou budoucnost, sociální jistoty i lepší výdělky. Přes hesla plná optimismu jako by počasí zhruba týden před volbami do Spolkového sněmu kopírovalo náladu místních obyvatel.

Nad současnou situací mnozí jen mávají rukou. O volbách, které se konají 24. září, nechtějí mluvit. „Dění v politice nesleduji. Ještě ani nevím, koho budu volit,“ zní častá odpověď místních na otázku, kdo je jejich favoritem.

„Volby vyhraje kancléřka Angela Merkelová. Dřív jsem jí také fandil. Teď mi vadí, jak si nahrává s Martinem Schulzem z SPD. To nejsou rivalové. K volbám asi nemá cenu jít. Líbí se mi ale víc plavky než burky. Věřím, že se do parlamentu dostane strana, která má jasno v tom, kdo kam patří,“ naznačuje před místním řeznictvím dělník Steffan v montérkách, který se nakonec rozpovídal.

Naráží tak na kampaň pravicové a protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD), která vsadila na provokativní plakáty vymykající se běžnému standardu s tradičními tématy. Heslo „Burky? Stojíme o bikiny“ je jedním z nich.

Je vidět i tady v ulicích Freyungu. Nad roztomilým selátkem se tu vznáší nápis: „Islám? Nepasuje k naší kuchyni.“

Právě v bývalé klinice na kopci nad městem přitom funguje uprchlický tábor.

„Osobně jsem se tu s nimi do konfliktu nedostal, ale když je vidím, nevypadají jako lidé, kteří by byli v nouzi,“ říká Steffan o běžencích. „My je živíme, všichni, z našich daní. V kombinaci s atentáty po celé Evropě toho mám dost. Neříkám, že není třeba jim pomoci, ale měli bychom pomoc směřovat do jejich zemí. Ne je brát sem. Tohle Merkelová nezvládla. Asi už si i ona uvědomila některé věci, jenže je pozdě.“

Obavy z budoucnosti v souvislosti s přijímáním dalších uprchlíků přiznávají i voliči Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Průzkum: Merkelová jasně vede ● Konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové podle posledních průzkumů vede s podporou 37 procent občanů. ● Německá sociální demokracie (SPD) v sondáži pro televizi ARD klesla na 20 procent, což by byl její nejhorší výsledek v dějinách. ● Třetí by nyní byla protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) se 12 procenty. ● Do parlamentu by se dostali i svobodní demokraté (FDP) s 9,5 procenta, Levice s devíti procenty a Zelení se 7,5 procenta. Zdroj: ČTK

„Žije se mi tu moc dobře. Celkově jsem velmi spokojený s tím, jak je naše země dnes nastavená. Budu volit znovu Angelu Merkelovou. Je to chytrá žena, ví, co a proč říká. Díky ní se v Německu cítím bezpečně. Zatímco ostatní střílejí do vzduchu rakety, ona zajišťuje mír. A ten je ze všeho nejdůležitější,“ říká dvaadevadesátiletý volič CDU Alois Bauer.

„Vím, o čem mluvím. Sedm let jsem byl ve válce v Rusku. Migranti mi vůbec nevadí. Tady ve Freyungu o nich ani nevím. Obávám se do budoucna jen jediného. Jak to Německo zvládne po finanční stránce. Uprchlíci tu musí začít pracovat. Jenže to je problém, když neumějí většinou řeč,“ poznamenává.

„Němci nadávají jen potichu“

Vstřícnou politiku vůči uprchlíkům kritizuje starší muž původem ze Slovenska, který dnes žije v Pasově. Do Německa emigroval už v šedesátých letech, má tedy s čím srovnávat.

„Volby vyhraje Merkelová, to je jisté. Já budu přesto volit pravděpodobně AfD, aby mě odtud jako cizince mohli vyhnat, nebo Svobodnou demokratickou stranu (FDP),“ usmívá se.

„S dnešní migrační politikou nesouhlasím, Slováci, Maďaři, Češi byli proti přijímání uprchlíků. Já jsem také. Přicházejí sem mladí chlapci, kteří nemají žádné zaměstnání, žádné ambice a peníze chtějí od státu. Budou s nimi problémy iv dalších letech,“ myslí si Slovák, který má už dlouhá léta německé občanství.

„Když jsme emigrovali my, jako akademici, nedostali jsme nic zadarmo. Musel nás někdo pozvat, všichni jsme museli mít vízum. V kapse jsem měl tenkrát padesát marek a to bylo všechno. Hned jsem si začal hledat práci. Tak to bylo v pořádku,“ vzpomíná emigrant.

„Němci byli v sedmdesátých a osmdesátých letech normální, dnes jsou prostě jiní. Budou nadávat potichu, nakonec ale hlas dají znovu Merkelové. Je to tím, že v ostatních směrech je její politika v pořádku. Německo je ekonomicky silné, lidé mají práci, dobrou životní úroveň. Podle mě ale udělala velkou chybu, když přijímala migranty, aniž se s někým poradila. Snadno se může stát, že bez pomoci ostatních zemí Evropské unie za chvíli Německo tak bohaté nebude,“ dodává.

