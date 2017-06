Kampaň před volbami má nová pravidla, strany si s nimi lámou hlavu

0:01 , aktualizováno 0:01

Politici si letos na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké to je, když Sněmovna schválí něco, co je velmi omezí. Loni totiž rozhodli, že v Česku budou platit nová pravidla pro kampaně. A letošní volby budou první, které se podle těchto nových not odehrají.