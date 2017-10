Co dělat, aby váš hlas nepropadl? V triku s rudou hvězdou k volbám nechoďte

Volební místnosti budou v pátek otevřené od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Pak začne sčítání hlasů.

Adresu své volební místnosti společně s telefonním číslem najdou voliči na webových stránkách obce nebo městské části. Adresa je někdy také uvedena v obálce s hlasovacími lístky. Jejich distribuci má zajistit starosta, který je musí rozeslat nejpozději tři dny před zahájením hlasování.

Před návštěvou volební místnosti je nutné si připravit platný průkaz totožnosti (občanku nebo cestovní pas), bez kterého nelze volit. S sebou je vhodné vzít i vlastní sadu volebních lístků. Pro zapomnětlivé je ale mají členové komise připravené.

Speciální kategorii tvoří lidé, kteří nebudou volit v místě trvalého bydliště. Ti mohou dát svůj hlas pouze v případě, že si předem nechali od obecního úřadu vyhotovit voličský průkaz (o aktuálních problémech čtěte v článku Nepřišel vám voličský průkaz).



Srp a kladivo k volbám nepatří

Do volební místnosti je nutné vstoupit v politicky neutrálním oblečení. Ačkoli před časem na internetu proběhla mobilizace proruských aktivistů, aby k urně přišli s nášivkou „agent Kremlu“ v tričku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nebo s rudou hvězdou, hrozí, že je předseda komise napomene.



„Jednání, kdy má volič na sobě oblečení propagující některý z kandidujících subjektů nebo jejich kandidáta, je možné považovat za volební agitaci ve prospěch politické strany či hnutí a tedy za porušení volebního zákona. Nelze jej však považovat za překážku výkonu volebního práva,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý pro iDNES.cz upřesnil, že v takovém případě je na předsedovi komise, aby situaci vyřešil. Většinou podobné případy skončí napomenutím voliče, případně výzvou, aby se převlékl.



Člen volební komise v Brně měl při loňských volbách na tričku srp a kladivo

To platí i pro členy komise. Loni v Brně člen KSČM přišel k volbám v tričku s rudou hvězdou, srpem a kladivem. Následně jej tajemník městské části Brno-střed Petr Štika několikrát vyzval, aby se převlékl a dokonce mu kvůli tomu i koupil nové tričko. Muži se ale nelíbilo, že je černé namísto slíbeného červeného, a proto se převlékl až následující den (článek o tričku se srpem a kladivem čtěte zde).

Do volební místnosti také není možné přijít ve škrabošce, stažené kapuci či v šátku. Oblečení a doplňky nesmí zakrývat obličej tak, aby byla znemožněná identifikace voliče.

Maximálně čtyři kroužky

Pak už zbývá odejít za plentu a do obálky od komise vložit hlasovací lístek. Do „přípravny“ musí každý sám. Jedinou výjimku mají zdravotně postižení nebo lidé, kteří neumí číst nebo psát. Těm s úpravou může pomoci jiný člověk, nesmí to ale být členové volební komise.

Hlas je možné dát pouze jedné straně. Ačkoli před časem po internetu kolovala výzva, aby voliči Svobody a přímé demokracie dávali do obálky i hlasovací lístky dalších politických uskupení, s nimiž by podle nich měla SPD tvořit koalici, byl to jen vtip.

Hlasovací lístek také nesmí být domácí výroby. Lidé, kteří si před volbami nakreslí vlastní lístek, sice budou členy komise možná oceněni za kreativitu, ale jejich hlas bude neplatný. Diskvalifikované budou taky hlasy na roztrhaných hlasovacích lístcích. Paradoxně je ale možné se na lístek podepsat či na něj něco přikreslit.

I při těchto volbách je možné dostat vybrané uchazeče o poslanecký post pomocí preferenčních hlasů na kandidátce výš. Je nutné je označit kroužkem. Volič může dát maximálně čtyři preferenční hlasy.

Při vhazování hlasovacího lístku je možné si se souhlasem předsedy komise udělat selfie. Každý si ale musí svůj lístek vhodit do urny sám, a ačkoli někteří nechávají tento důležitý úkon dětem, je to v rozporu s volebním zákonem.