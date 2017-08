K volbám do Sněmovny se přihlásilo 31 stran, o sedm více než posledně

Do Sněmovny chce další miliardář. Dalibor Dědek povede osobně kandidátku hnutí Starostové a nezávislí v Ústeckém kraji.... celý článek

Volby do Sněmovny by na přelomu června a července ovládlo hnutí ANO s 29,3 procenta hlasů. O další místa by se dělila... celý článek