Poslance už volili Fiala i Bartoš. Volič v Pardubicích se musel převléci

Během odpoledne odvolil šéf ODS Petr Fiala, lídr Zelených Matěj Stropnický, první muž Starostů Petr Gazdík, předseda ANO Andrej Babiš i bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Volič s protiislámským symbolem dorazil do volebního okrsku v základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích. Předseda komise ho po vybídnutí přivolanou policií vyzval, aby se šel přestrojit, což učinil ihned, protože měl v batohu přichystané náhradní triko. Původní oblečení propagovalo znak kandidující strany Blok proti islamizaci.

Volební místnosti budou v pátek otevřené do 22 hodin. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 8:00 do 14:00. Volit může občan České republiky, kterému alespoň druhý den voleb bude 18 let.



Voliči budou vybírat ze 7 524 kandidátů z 31 stran a hnutí. Do Poslanecké sněmovny se však dostanou jen některé z nich a jen část kandidátů. Celkem se „bojuje“ o 200 poslaneckých mandátů.

„Průměrný věk kandidátů je 46,5 let. Nejstarší kandidátkou je 94letá důchodkyně. Nejmladších, ke dni voleb 21letých kandidátů, je 57,“ řekla předsedkyně Českého statistického ústavu Iva Ritschelová.

Český volební systém pro sněmovní volby je poměrný. Při určování toho, kolik každá strana, která celostátně získá alespoň 5 % platných hlasů (případně koalice 10 %), se používá D’Hodndtův dělitel.



VIDEO: Babiš po odhlasování řekl, že chce výrazné volební vítězství ANO Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak se přepočítávají hlasy na mandáty

Jak funguje? Nejdříve se určí tzv. republikové mandátové číslo. Celkový počet odevzdaných hlasů se vydělí celkovým počtem mandátů (200) ve Sněmovně (v roce 2013 bylo republikové mandátové číslo 24 850, celkový počet platných hlasů byl v roce 2013 4 969 984 hlasů). Na základě tohoto čísla se rozpočítá, kolik mandátů se bude rozdělovat v každém ze čtrnácti krajů. Výsledek se zaokrouhlí na celá čísla dolů, to je počet mandátů, který kraji připadne (každý kraj může získat i větší počet mandátů, více o tom bude zmíněno dále).



Zeman využije 30denní lhůtu Prezident Miloš Zeman zasedání Sněmovny po volbách svolá s užitím maximální 30denní lhůty, jež mu ústava umožňuje. Při návštěvě Plzeňského kraje uvedl, že chce získat co nejvíc času na politickou diskusi.

Příklad: V Praze bylo v roce 2013 odevzdáno 586 509 hlasů. Po vydělení republikovým mandátovým číslem vyjde 23,60. Praze tedy bylo na základě tohoto výpočtu přiděleno 23 mandátů (ve skutečnosti jich po dalším kroku měla 24).

Takto se rozdělí většinou méně mandátů než 200 (ve volbách v roce 2013 se jich tímto způsobem rozdělilo 194), zbývající mandáty se postupně rozdělí krajům s největším zbytkem dělení (číslo za desetinou čárkou).

Příklad: V roce 2013 zbývalo rozdělit 6 mandátů, ty se rozdělily do krajů s největším zbytkem dělení (Karlovarský kraj 94, Zlínský kraj 88, Praha 60, Plzeňský kraj 60, Ústecký kraj 60, Kraj Vysočina 54). Těmto šesti krajům byl tedy přidělen k původnímu výpočtu jeden mandát navíc. V Karlovarském kraji se tak rozdělovalo 5 poslaneckých mandátů (4+1), ve Zlínském 12, v Praze 24, Plzeňském 11, Ústeckém 14, na Vysočině 11.

Následně se mandáty v jednotlivých krajích rozdělí stranám a hnutím, které celorepublikově přesáhly pět procent. Celkový počet hlasů se dělí čísly 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále. Poté se vyberou největší podíly, které jednotlivé strany a hnutí měly.

VIDEO: Exprezident Václav Klaus odvolil v pražských Kobylisích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příklad: Ve volbách v roce 2013 se v Karlovarském kraji rozdělovalo 5 mandátů. ČSSD získalo 26 185 hlasů (podíly: 26 185; 13 093,5; 8 728,33), ANO: 26 157 hlasů (podíly: 26 157; 13 078,5; 8 719), KSČM: 20 520 hlasů (podíly: 20 520; 10 260; 6 840), TOP 09: 12 374 hlasů (podíly: 12 374; 6 187; 4 124,67), Úsvit: 10 225 hlasů (podíly: 10 225; 5 112,5; 3 408,33) a KDU-ČSL: 4 126 hlasů (podíly: 4 126, 2 063; 1 375,33). Pět největších podílů bylo 26 185 (ČSSD), 26 157 (ANO), 20 520 (KSČM), 13 092,50 (ČSSD) a 13 078,50 (ANO). Po dvou mandátech tak získali zástupci ČSSD a ANO, jeden mandát zástupce KSČM.

Na závěr je potřeba podotknout, že mandát v kraji může získat i strana, která sice v daném regionu nepřekročila pětiprocentní hranici, ale v celorepublikovém výsledku ano. Ve volbách v roce 2013 se to stalo v Praze. Úsvit zde získal 3,19 %, přesto v Praze získal jeden mandát.

VIDEO: Bělobrádek u volební urny v Náchodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co si vzít s sebou a jak hlasovat?

Hlasovací lístky mělo dostat více než osm milionů voličů do poštovních schránek. Kdo je neobdržel, může si je vyzvednout ve volební místnosti, kam patří podle místa bydliště, nebo mimo domovskou obec od volebních komisařů tam, kam přijde hlasovat s voličským průkazem. Do volební místnosti si lidé musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Bez toho jim volební komisaři neumožní hlasovat (více o tom, čemu se ještě vyhnout ve volební místnosti, si přečtěte v tomto článku).



Na hlasovacím lístku vybrané strany či hnutí mohou lidé dát nejvýše čtyřem konkrétním kandidátům takzvané přednostní hlasy tím, že zakroužkují pořadové číslo před jejich jménem. Kdyby volič zakroužkoval více kandidátů, volební komisaři by jeho preferenční hlasy museli ignorovat. Hlas pro stranu by ale zůstal platný.

Stejně tak ani další písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Platné by byly podle ministerstva vnitra i lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. Neplatné by naopak byly napodobené nebo přetržené hlasovací lístky, nikoli však natržené, pokud by z nich volební komisaři dokázali vyčíst všechny potřebné údaje. Hlas voliče by byl neplatný také v případě, kdyby v hlasovací obálce bylo několik hlasovacích lístků, případně by lístek nebyl v obálce.