Nova porušuje zákon, stěžují si Piráti. Chtějí do předvolební debaty

Pirátská strana vyzvala v otevřeném dopise televizi Nova, aby poskytla 19. října v předvolební diskuzi prostor i zástupcům dalších stran, nikoli jen lídru ČSSD Lubomíru Zaorálkovi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

Pokud by tak nejsledovanější soukromá televize v Česku neučinila, porušila by podle Pirátů zákon o televizním a rozhlasovém vysílání. Piráti se proto rozhodli podat podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

Piráti: Zásady objektivity by měla dodržovat i Nova

„Pozvánku si tímto krokem vynutit nechceme. Ale více než polovina celého politického spektra by zůstala nezastoupena,“ zdůvodnil svůj tah předseda Pirátů Ivan Bartoš.



Upřesnil, že není možné, aby na největší televizi dostaly v předvolebním vysílání prostor jen ANO a ČSSD. Tyto volby podle něj nejsou o dvou stranách. Upozornila na to, že ostatní televize, tedy veřejnoprávní ČT i soukromá Prima prostor více stranám poskytují. Bartoš tedy nevidí důvod, proč by zásady objektivity neměla dodržovat i Nova.

„Pereme se osm let za to, aby média informovala objektivně. To, že teď sami mediální prostor dostáváme, neznamená, že přestaneme po médiích objektivitu vyžadovat,“ upřesnil.



RRTV ještě podnět neobdržela

Optimální by podle Bartoše bylo, aby se k duelu Zaorálka a Babiše přidali i lídři dalších stran. Případně, aby jejich představitelé dostali samostatný prostor v hlavním vysílacím čase.



Šéf úřadu RRTV Petr Bartoš celou věc odmítl komentovat s tím, že rada zatím žádný podnět od Pirátů neobdržela. Reakci Novy zjišťujeme.

Duel lídrů ČSSD a ANO, jež jsou podle předvolebních průzkumů nejsilnějšími stranami, dokonce ovlivnil vysílací schéma České televize. Ta odvysílá rovněž 19. října předvolební superdebatu, kam je pozváno deset lídrů celostátních stran. Debata měla původně začít ve 20:00, ale nakonec se ji veřejnoprávní televize rozhodla odstartovat až ve 21:30, aby měli pozvaní lídři šanci stihnout oba pořady. Duel na Nově totiž začíná v 19:55 (celý článek čtěte zde).