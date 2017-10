TOP 09 si mocně oddechla, do Sněmovny proklouzla díky Praze

Před sčítáním hlasů předseda strany Miroslav Kalousek hlásil, že úspěchem pro TOP 09 by byl dvouciferný výsledek. A myslel i na podobu nové vlády.

„Úspěch by nepochybně byl, kdyby se podařilo sestavit prozápadní demokratickou vládu bez populistů a extremistů. Neúspěch by bylo, kdyby se to nepodařilo,“ řekl novinářům. V tom případě by Kalouska netěšil ani dobrý výsledek jeho strany.

Jenže o dobrém výsledku v TOP 09 určitě hovořit nemůžou. Strana přelezla pětiprocentní hranici na poslední chvíli. Po sečtení více než poloviny hlasů u kolonky „topky“ svítil údaj kolem čtyř procent.

Šéf partaje Kalousek volební štáb dokonce opustil. Tím, jak se za do průběžných výsledků začaly promítat hlasy z větších městských okrsků, se strana po setinách procent blížila k pěti procentům.

Hranici pro vstup do Sněmovny TOP 09 pokořila až před půl šestou odpoledne, kdy už bylo sečteno více než 90 procent hlasů. V tu chvíli ve volebním štábu v v kavárně Louvre mnohým spadl velmi těžký kámen ze srdce a členové strany propukli v jásot.

Kalousek: Příště se musí demokratické strany spojit

Kalousek se do štábu vrátil v 18 hodin za potlesku spolustraníků. Pokud byl politický matador z TOP 09 celé odpoledne nervózní z vypadnutí ze Sněmovny, na tiskové konferenci už sebejistě hřímal, jak se jeho strana postaví zejména vítěznému ANO. Rozhodnutí veřejnosti podle svých respektuje.

„Veřejnost se rozhodla, že strany dvou agentů Státní bezpečnosti a jednoho extrémisty mají téměř ústavní většinu,“ dodal nicméně hořce. Jeho slova mířila na Babiše, komunistu Filipa a Okamuru. “O to větší povinnost pro nás pro demokraty je vysvětlovat veřejnosti, že je to cesta do pekel, nebo do Kremlu, což vyjde nastejno,“ uvedl.

Přestože výsledky TOP 09 ve volbách klesají, Kalousek už vyhlíží další bitvy. „Chtěl bych slíbit, že uděláme maximum pro to, aby demokratické síly, které bohužel zůstaly v menšině, šly do příštích voleb, které klidně mohou být předčasné, šly mnohem integrovanější, než rozdrobené tak, jak si přál Andrej Babiš. Příště mu to nevyjde, slibuju!“ vyhlásil Kalousek. Je smířený s tím, že bude v opozici. Koaliční jednání vyloučil vzhledem k rozdaným kartám.

Čestný předseda Karel Schwarzenberg si uvědomuje, že TOP 09 prošla do Sněmovny zejména díky Praze. „Sluší se poděkovat voličům, kteří nám zůstali věrní. Především Pražanům, kteří nás dnes vytáhli z bryndy,“ řekl Schwarzenberg. „Budeme dále bojovat i v menší frakci, o to budeme živější,“ dodal.

V Praze z posledního místa díky preferenčním hlasům zabodoval Dominik Feri, který se stal poslancem ve 21 letech. „Za celou dobu v politice jsem nezažil kandidáta, který tolik v kampani odpracoval,“ pochválil mladíka populárního zejména mezi studenty.

Nevýrazný výsledek může znamenat i změny ve vedení. Mimochodem výkony strany jsou každé volby slabší. „My máme v úterý předsednictvo strany a na konci listopadu volební sněm. Své rozhodnutí, jestli budu kandidovat, oznámím předsednictvu v úterý. Pochopitelně, že ten volební výsledek to do značné míry ovlivní,“ prohlásil ještě před sčítáním hlasů Kalousek. Po sečtení hlasů zopakoval, že své rozhodnutí řekne nejdříve předsednictvu v úterý.