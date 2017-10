Komunistka Semelová sny nemá a chce pracovat, Herman zvažuje nabídky

Jedním z těch, kteří svůj mandát neobhájili, je i trojka pražské kandidátky TOP 09 a bývalý předseda komise k prošetření možných úniků z policejních spisů Martin Plíšek. „Mám nabídky učit na vysokých školách. Chci také jakkoli pomoci zvoleným poslancům TOP 09. Čekají nás nelehké časy, tak jim chci pomoci v prosazování hodnot demokracie, svobody a právního státu,“ sdělil serveru iDNES.cz Plíšek.

V Praze neuspěla ani lídryně komunistické kandidátky Marta Semelová. Bývalá učitelka nechtěla serveru iDNES.cz prozradit, zda se hodlá vrátit ke své původní profesi a mluvit příliš nechtěla ani o svých dalších plánech. Uvedla, že v tuto chvíli neví, kam se chce dál profesně ubírat a ani to příliš neřeší. „Nemám žádné sny,“ odpověděla na dotaz, jestli existuje něco, co by si teď chtěla splnit.

Krátce po volbách pak řekla serveru Lidovky.cz, že i přes neúspěch ve volbách jde její život dál. „Mám zdravé ruce a budu pracovat normálně dál,“ přiznala Semelová v rozhovoru.

Váňa: Čekám, co život přinese

Po sedmi letech také opustil poslanecké lavice někdejší šéf bezpečnostního výboru Roman Váňa. Ačkoli vedl kandidátku sociální demokracie v Olomouckém kraji, voliči místo něj s pomocí preferenčních hlasů do Sněmovny poslali primátora Olomouce Antonína Staňka.



„Půjdu vrátit kartu poslance, a pak nevím,“ odpověděl na otázku serveru iDNES.cz, co teď bude dělat, Váňa. Na další plány je zatím podle něj příliš brzy. „Všechno dělám naplno, teď jsem dělal naplno Parlament, to nevyšlo, tak teď budu muset vymyslet něco jiného. Zatím vůbec netuším a očekávám, co život přinese, párkrát jsem to už v životě zažil a vždycky to pak bylo lepší,“ dodal.

Podobně nesdílná byla i ministryně práce a sociálních věcí a jednička kandidátky ČSSD v Libereckém kraji Michaela Marksová. Odpověděla, že podobné dotazy ignoruje s tím, že na jejich zodpovězení je přiliš brzy.

Do Sněmovny se nedostal ani její vládní kolega Daniel Herman, který byl jedničkou na pražské kandidátce KDU-ČSL. Ve vládě má na starosti resort kultury. „Do faktického ukončení činnosti stávající vlády se budu snažit o zodpovědné plnění úkolů, které z pozice člena vlády vyplývají. Další budoucnost se bude postupně krystalizovat. Některé impulzy přicházejí, ale prozatím si je ponechám pro sebe,“ sdělil serveru iDNES.cz Herman.