Resorty se přou o šéfa vojenské pojišťovny. Policie u něj našla 1,5 milionu

Zatímco Štein vinu popírá a tvrdí, že se někdo snaží pojišťovnu poškodit, policie dál shromažďuje důkazy. Zakázky na propagaci, kvůli kterým Šteina stíhá, byly vypsány jako tendry malého rozsahu s předpokládanou cenou vždy pod 500 tisíc korun. Neplatily pro ně tedy tak přísné podmínky jako u větších zakázek.

Novinkou je, že podle spisu našli detektivové během domovní prohlídky u Šteina v trezoru milion a půl v hotovosti. Na penězích údajně byly jak Šteinovy otisky, tak stopy jednatele jedné z marketingových firem, která v tendrech uspěla. Od něj si Štein podle spisu nechal slíbit, že bude „dostávat pravidelné neoprávněné finanční plnění, vždy ve výši nejméně 50 tisíc korun z každé zakázky“.

Fakta Proč policie stíhá šéfa pojišťovny Vojenská pojišťovna patří se svými téměř 700 tisíci pojištěnci k největším v zemi, stará se mimo jiné o české vojáky a zaměstnance armády. Už sedmým rokem ji vede Karel Štein. Na konci loňského roku ho začala stíhat protikorupční policie. Jeho a tři podnikatele viní z nehospodárného zacházení s veřejnými penězi ve dvou desítkách zakázek. Podezření má i na korupci. Štein jakoukoliv vinu odmítá.

Štein nejprve slíbil na dotazy MF DNES odpovědět, po zaslání otázek však nereagoval. Ke svému obvinění pouze řekl, že jde o spekulace a výmysly.

„Ničeho jsem se nedopustil. A možná by se leckdo divil, že bydlím ve starém panelovém domě,“ uvedl. Pojišťovna pak prostřednictvím mluvčího Richarda Medka dodala: „Celý spis se týká osoby generálního ředitele jen zlomkem. Obvinění je absurdní, jde o další pokus o kriminalizaci pojišťovny.“

Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu, pod niž nově protikorupční policie spadá, nechtěl případ komentovat. „Vše je stále v šetření. Do jeho ukončení nebudeme poskytovat žádné informace,“ řekl.

Část členů správní rady včetně náměstka ministra obrany Tomáše Kuchty však odmítá čekat. Sedm z patnácti členů rady vyzvalo její předsedkyni Jitku Šebkovou, aby na pátek svolala mimořádnou schůzi.

Na Šteinovo odvolání tak skrze náměstka Kuchtu tlačí i ministerstvo obrany vedené Martinem Stropnickým (ANO), z jehož resortu pochází jádro pojištěnců. Záměr podporuje také ministerstvo financí šéfa ANO Andreje Babiše. Rychlému odvolání Šteina se naopak brání ministerstvo zdravotnictví řízené Svatoplukem Němečkem (ČSSD). Boj je tak některými účastníky interpretován jako střet ANO a ČSSD o vedení pojišťovny.

Mohou veteráni hlasovat?

Správní rada pojišťovny měla zasedat již předminulý týden, předsedkyně Šebková však tehdy schůzi zrušila kvůli právním pochybnostem o členství některých lidí v radě.

Podle zdroje MF DNES z pojišťovny se právníci zabývají tím, zda v radě mohou oprávněně sedět vojenští veteráni, které tam nominoval ředitel Štein. Pokud by vyšlo najevo, že v radě být nemají, mohlo by to zpětně zpochybnit všechna rozhodnutí za poslední dva roky. Šebková k tomu řekla, že „správní radu svolá, až se tato situace vyjasní“. Odhadla, že by to mohlo být v řádu několika týdnů.

„Přestože se předsedkyně pokusila zrušit řádně svolanou schůzi rady, sešla se usnášeníschopná většina členů a projednala situaci,“ uvedli v prohlášení náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta spolu s Lenkou Poliakovou, jež v radě sedí za ministerstvo financí, a pět zástupců armády.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že mu nejde o Šteina, ale o řádný výběr jeho nástupce. „Podporujeme změny na postu ředitele, ale chceme vědět, kdo potom pojišťovnu povede. Má-li být jmenován nový ředitel, budeme požadovat otevřené, transparentní výběrové řízení,“ řekl mluvčí ministerstva Ladislav Šticha s tím, že některá jména budí rozpaky.

O křeslo se podle informací MF DNES zajímal třeba bývalý šéf Zdravotní pojišťovny Metal Aliance Vladimír Kothera. Ten stál za její fúzí se zdravotnickým impériem Tomáše Chrenka, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. K otázkám MF DNES se odmítl vyjádřit.

O Šteinově odvolání se na správní radě hlasovalo již v červnu, tehdy však neúspěšně. „Nebyly předloženy dostatečné důkazy k jeho obvinění,“ uvedla Šebková.