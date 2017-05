PŘÍMÝ PŘENOS: Rusko předvádí na Rudém náměstí svoji armádu

Přehlídku ruských ozbrojených sil, která začala v 9 hodin, komentuje vojenský a bezpečností analytik Lukáš Visingr. „Rusové letos ukážou vojenskou techniku pro nasazení v Arktidě,“ uvedl před začátkem přehlídky Visingr. Přehlídky v Moskvě se podle něj účastní deset tisíc můžu a žen, 114 kolových a pásových vozidel a 72 vrtulníků a letadel. „Je to trošku divadlo, ale lidi se na to rádi dívají, vzbuzuje to v nich hrdost. Samozřejmě je to i namířené do zahraničí,“ tvrdí analytik.

Defilující jednotky doprovází orchestr hrající ruské vlastenecké a pochodové skladby. „Ukazuje se tam nejmodernější technika. Nelze si však myslet, že takto vypadá celá ruská armáda,“ míní odborník.

Visingr vysvětlil, že v ruská armáda v posledních letech prochází reformami, které úspěšně provádí ministr obrany Sergej Šojgu. Podle něj to byla nutnost po tom, co se ukázalo, že Rusko mělo problémy při invazi do Gruzie v roce 2008. „Nyní testují nové technologie a taktické postupy v Sýrii,“ uvedl.

Pozvání do Rozstřelu přijal rovněž bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář a redaktor zahraniční rubriky MF DNES Luboš Palata.

Rusko slaví porážku nacismu v Evropě oproti Česku o den později, tedy 9. května. Den vítězství je v Rusku považován za svátek, který nejvíce Rusy sjednocuje. Někdejší Sovětský svaz ztratil podle odhadů v druhé světové válce 26 milionů občanů.