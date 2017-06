Vojáci z povolání si polepší, vláda jim odklepla sedm procent navíc

Ministerstvo obrany navrhovalo, aby se i tarify vojáků od července zvedly ve stejné výši jako srovnatelné tarify bezpečnostních sborů. Zatímco policistům, hasičům či celníkům se od července budou zvyšovat základní platy o deset procent, vojáci dostanou navíc přibližně sedm procent.

Přidáno by ale podle ČTK měli dostat srovnatelně stejně. Zatímco například voják v hodnosti praporčík si přilepší o 2 360 korun, policejní praporčík o 2 390 korun. Major v armádě dostane navíc 3 290 korun, v policii 3 170 Kč. Zvýšení platů vyjde letos státní rozpočet na 319 milionů korun.

Obrana ročně potřebuje přijmout alespoň dva tisíce nových vojáků, aby nahradila ty, co odcházejí. Navíc by se měl počet profesionálních vojáků podle plánů vlády zvýšit o dalších pět tisíc. Ministerstvo si stěžuje na to, že nyní se mu sice daří náborový cíl plnit, ale že je znát, že zájem o vstup do armády ochabuje.