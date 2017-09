V Izraeli čím dál častěji útočí vlci. Jdou hlavně po malých dětech

Vlna vlčích útoků začala letos v květnu nedaleko známé izraelské pevnosti Masada.

„Bylo nás hodně, asi deset stanů. Najednou se objevilo zvíře, co vypadalo jako pes. Ale já věděla, že to nedává smysl. Křičela jsem a kopala do něj, ale ani se nepohnulo. Můj křik uslyšeli ostatní v kempu a to zvíře zahnali,“ popisuje Shilhav Ben Davidová, která byla v kempu se svými dvěma dětmi ve věku 3 a 1,5 roku.

Tím zvířetem byl vlk. Ten se o dvě hodiny později vrátil a zkusil svůj plán znovu. Vyhlídl si dceru Ben Davidové, která byla zrovna několik kroků od stanu. Když ji matka slyšela křičet, vyběhla a uviděla ji ležet na zemi. A vlka na ní.

„Viděla jsem, jak ji očichává. Popadla jsem ji a všimla si krve a děr od zubů na dceřiných bedrech. Nepokusil se ji napadnout, opravdu ji chtěl vzít a odnést pryč. Chtěl ji sežrat. Podíval se, jaké jsou tu děti, a viděl, že ona je nejmenší,“ líčí Ben Davidová.

Od té doby se v kempech Judské pouště stalo ještě devět takových incidentů, poslední dva pak minulý víkend v národním parku Ein Gedi. Naposledy přitom vlk v Izraeli podle izraelského listu Haaretz zaútočil v roce 2008, kdy napadl tříletou holčičku a několik metrů ji vlekl, než se ho jejím rodičům podařilo odehnat.

Scénář je i tentokrát zhruba stejný. Vlk se vplíží mezi stany a vybere si nejsnazší kořist - malé děti či dokonce mimina. Kempaři ho po chvíli zastaví, ale on se za nějakou dobu vrátí, aby lov dokončil. Žádnému se to ještě nepovedlo, děti tak utrpěly jen lehčí zranění. A pak injekce proti infekci, vzteklině a dalším nemocem.

Národní park Ein Gedi

Vlci si kempaře spojili s vůní grilovaného masa

U jednoho útoku se ocitl i odborník na chování vlků Haim Berger se svou rodinou. Byl právě ve stanu, když ho jeho dcera zavolala s tím, že je venku vlk. „Když jsem vylezl, stál opodál a nehýbal se. Není možné, aby byl predátor blízko vás a nebál se. A pokud se vás nebojí, vy byste se měli bát jeho. Vlk, který nemá strach, je vlk, který zaútočí,“ vysvětluje.

Vlci, kterých je v Izraeli podle listu The Times of Israel zhruba 150 a u kempů v poušti kolem dvaceti, si podle experta nechtějí hrát ani se lidi nesnaží vystrašit. Opravdu je chtějí ulovit a sežrat. Berger míní, že si tak zvykli na lidskou přítomnost, že se přestali bát. A z toho, co vypozorovali, usoudili, že by z lidí byla skvělá potrava.

„Představte si vlka, který nemůže najít jídlo už pár dnů. Najednou přijedou lidé a začnou grilovat. Vůně masa se line celým wádí. Vlk si spojí lidi s jídlem a podezření se pomalu vytratí. Dojde k procesu adaptace. Je jasné, že před padesáti nebo sto lety by se žádný vlk neopovážil procházet se poblíž beduínů putujících pouští,“ podotýká Berger a obviňuje vedení národních parků, že výletníky před nebezpečím vlčích útoků nevaruje a nic s ním nedělá.



Tomu se však úřady brání. „Je to závažný problém a my ho bereme velmi vážně. Vyslali jsme hlídače s paintballovými zbraněmi, kteří na agresivní vlky útočí. Uvědomili jsme veřejnost a umístili do kempů cedule, které návštěvníky varují, aby nekrmili zvířata,“ uvádí ředitel izraelského úřadu pro parky a přírodu Gilad Gabay. Míní totiž, že za to, že vlkům otrnulo, mohou především samotní turisté.

„Ke změně v chování vlků došlo kvůli lidem. Ti musejí pochopit, že jsou v srdci přírody a význam má každé nakrmení zvířete. Nepřestaneme, dokud útoky nezastavíme, ale potřebujeme, aby s námi veřejnost spolupracovala,“ dodává a lidem v kempech doporučuje, aby se každého vlka okamžitě pokusili zastrašit. Ať už křikem nebo máváním rukama. Na vlka mohou také házet kameny. Každý incident by pak měli ihned nahlásit.

Vlk na lovu horské kozy na poušti na jihu Izraele: