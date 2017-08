Ficovou vládou zmítá kauza eurofondů, SNS vypověděla koaliční smlouvu

Vypovězení koaliční smlouvy podle webu SME neznamená pád vlády, ve funkci zůstává premiér Robert Fico i jednotliví ministři. Mezi koaličními stranami však už nepanuje důvěra a vláda nemá garantovanou podporu parlamentu při přijímání zákonů. Parlament má nyní prázndiny, znovu by měl zasednout až 5. září.



Pokud by Slovenská národní strana (SNS) usilovala o pád vlády, musela by se pokusit prosadit nedůvěru kabinetu. Tisková agentura SITA uvedla, že SNS jednostranně koaliční smlouvu vypovědět nemůže, jelikož dohoda stanovuje, že zrušení smlouvy musí být písemné a musejí ho podepsat předsedové všech tří koaličních stran.

Ve vládě jsou kromě SNS také nejsilnější z koaličních partnerů Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica a strana Most-Híd Bély Bugára. Totéž - tedy písemný záznam a podpisy - platí i pro jakékoli případné změny, doplňky nebo dodatky ke smlouvě.

Kauza kolem eurofondů

Slovenský ministr školství Petr Plavčan (SNS) v posledních dnech čelí kritice kvůli údajně netransparentnímu rozdělování evropských dotací na vědu a výzkum a podle opozice by měl na svůj post rezignovat. Opoziční strany navíc požadují, aby se SNS resortu školství vzdala úplně.

Podle jednoho z neúspěšných uchazečů člen komise spadající pod ministerstvo školství požadoval ze sedmimilionové dotace 20procentní provizi. Plavčan měl rozhodovat i tom, kdo komisi povede. Jednalo se přitom často o vysoké činitele ze SNS, podel opozice tak na skandálu nese hlavní vinu i šéf strany Danko.



Opozice Dankův pondělní krok označuje za manévr, který by měl odlákat pozornost od skandálu s eurofondy. „Když se ukázalo, že se peníze na vědu a výzkum začaly rozkrádat, je potřeba jiný zdroj, odkud by SNS a její klienti dolovali bohatství z veřejného majetku,“ uvedlo vedení opoziční strany Svoboda a Spravedlnost. Podle jejího předsedy Richarda Sulíka chce Danko vyměnit ministerstvo školství za vnitro.

Opoziční politik Boris Kollár se domnívá, že poslední události by mohly být jenom pokusem vyvolat nátlak na Fica. „Možná, že (Danko) Ficovi pouze pohrozil vypovězením koaliční smlouvy, a já si osobně myslím, že tak by to mohlo být, jelikož něco takového může udělat jenom blázen,“ řekl Kollár podle serveru Pravda.