ANO vyzvalo ČSSD k vypovězení koaliční smlouvy, uvedl Bělobrádek

ANO si podle Bělobrádka vyžádalo další čas, aby zvážilo svůj následný postup. Na jednání podle něj zaznělo i jméno případného Babišova nástupce, konkrétnější však nebyl. Dosud se spekuluje o tom, že by měla Babiše nahradit jeho náměstkyně Alena Schillerová.

Sobotka podle Bělobrádka vyzval zástupce hnutí, ať jméno případného Babišova nástupce pošlou písemně. V závěru schůzky prý ANO uvedlo, že si musí některé věci rozmyslet, mimo jiné to, zda chce pokračovat v současné koalici.

„Výsledkem je to, že žádná strana nechce vypovědět koaliční smlouvu,“ uvedl Bělobrádek. ANO podle něj sociální demokraty vyzvalo, ať smlouvu vypoví, ale Sobotka uvedl, že k tomu nevidí důvod. „A jestli chtějí oni, ať si ji vypoví,“ dodal na jednání podle šéfa lidovců Sobotka.

Zástupci ČSSD ani ANO výsledek jednání nekomentovali. Podle Bělobrádka bylo „emocionálně vypjaté, ale bez explicitních urážek“.



Bělobrádek znovu zopakoval, že debata o koaliční smlouvě v souvislosti s návrhem na odvolání Babiše není relevantní. „Prezident je povinen jednat podle ústavy bez dalších podmínek,“ řekl. Je také přesvědčen, že hlava státu by měla zůstat v Česku do vyřešení vládní krize, místo aby zamířila na cestu do Číny. Hlasovat proti ní však nebude (více o tlaku na Zemana čtěte zde).