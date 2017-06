Kreml touží po přízni mladých. Koumá, jak zapřáhnout youtubery

Vladimir Putin ohledně své kandidatury v příštích prezidentských volbách zatím mlčí, nic však nenasvědčuje tomu, že by se z Kremlu chystal odejít. Pokud se nestane nic mimořádného, příští rok v březnu by měl načít své čtvrté funkční období. Tou dobou bude stát v čele Ruska už téměř dvacet let. Hlavní otázka zní: jak velké bude jeho vítězství?

Podle listu Vědomosti bude jedním z hlavních témat předvolební kampaně boj o hlasy mladých lidí. Političtí stratégové v Kremlu si jednak chtějí zajistit jejich vyšší volební účast, jednak je chtějí odradit od účasti na protestních akcích jako byly tisícové demonstrace proti korupci pořádané opozičním vůdce Alexejem Navalným (psali jsme o nich zde).

Prezidentův tým proto chystá řadu sociologických sond, které mají zmapovat nálady a potřeby generace nejmladších ruských voličů. Kampaň se zaměří na témata jako půjčky pro mladé, kvalita vzdělávání či digitální ekonomika. Putinova strana Jednotné Rusko také během kampaně uspořádá řadu koncertů a festivalů mládeže a studentů.

Dosud se Putinovi spin doktoři soustředili na formování organizací jako Mladá garda (mládežnické křídlo Jednotného Ruska) nebo Naši, které podle odborníků fungují hlavně jako propagandistická zbraň proti opozici. Teď je situace jiná.

„Dnes potřebují, aby ‚maso‘ elektorátu bylo co nejaktivnější. Je zřejmé, že v jiných věkových skupinách panují pochybnosti,“ řekl analytik Andrej Kolesnikov. Například letos na jaře úřady zaskočila intenzita moskevských protestů proti velkolepému plánu renovace města (o odporu proti demolici tzv. chruščovek čtěte zde). Do demonstrací se zapojili i penzisté, tedy spolehlivé jádro Putinových voličů.

Mladí na televizi nekoukají

Ruský režim má monopol na televizní vysílání, z něhož většina Rusů čerpá informace. V boji o přízeň mileniálů mu to však není moc platné. Agentura Bloomberg uvádí, že na televizi se denně dívá 80 procent Rusů starších 46 let, ale jen asi 40 procent lidí ve věkové skupině 18 až 30 let.

Jaké jsou Putinovy děti? Nedávný průzkum mezi 6000 studenty ukázal, že mladí Rusové za největší problém země považují korupci. Dvě třetiny dotazovaných uvedly, že nevěří politikům. Jejich protestní potenciál však není třeba přeceňovat. Průzkum ukazuje, že studenti chtějí jedině takové změny, které je nebudou nic stát, a sní o státu, který se o ně postará. Stručně řečeno: generace Putinových dětí je generací konformistů. "Tři čtvrtiny hlásají, že reformy jsou nutné. Ale v praxi si většina přeje, aby se vše v Rusku napravilo a zlepšilo tak, aby se na tom nemuseli podílet. Nebyli by sice proti tomu stát se podnikateli, ale nikdo nechce jít do rizika. Chtějí stabilitu, perspektivu, dobrou výplatu, ale žádné riziko," říká vedoucí výzkumu Valerija Kasamarová. zdroj: ČTK

Velmi dobře to pochopil právě Alexej Navalnyj, jehož film o luxusních nemovitostech premiéra Dmitrije Medveděva má na YouTube 22 milionů shlédnutí. Opoziční vůdce dokázal dostat do ulic ruských měst tisíce lidí, a to i přesto, že státem kontrolované televize protesty ignorovaly. Pětinu demonstrujících tvořili mladí lidé.

Účastníkům protestů projevila sympatie i řada youtuberů, kteří se dosud soustředili především na módu, make-up či roztomilá koťátka. Žhavým tématem posledních měsíců je ale politika. „Všimněte si, že čím víc se blíží prezidentské volby, tím víc je na YouTube politiky,“ řekl agentuře Bloomberg jeden z nejpopulárnějších ruských youtuberů Nikolaj Sobolev.

„Jsem snad jediný, kdo si myslí, že by neměli bojovat s lidmi, kteří protestují, ale s problémy, kvůli kterým jdou lidé demonstrovat?“ ptal se na květnové nahrávce třiadvacetiletý mladík, jehož kanál odebírají tři miliony lidí. „Nemůžu to ignorovat, protože jsem s vámi,“ vzkázal demonstrantům.

Youtubeři v dumě

Ruský režim je dosud známý především pokusy o cenzuru internetu. Ve Státní dumě se objevil návrh, podle nějž by děti pod 14 let neměly mít přístup na sociální sítě, úřady by také chtěly zakázat anonymizační proxy služby a VPN (virtuální privátní síť) brány k obcházení blokace zakázaných serverů. Rusko podobně jako státy na Západě také touží po „zadních vrátkách“ do šifrovaných komunikačních aplikací jako je WhatsApp či Telegram.

Jenže devět měsíců před volbami představitelé vládnoucí moci také koumají, jak sílu sociálních sítí využít. Na Instagramu například existuje účet Kremlin Russian, na kterém se objevují fotky z Putinova dětství či posměšky na adresu Navalného. Už několik měsíců se také představitelé vládní kruhy snaží navázat spolupráci s youtubery. „Hledají nové partnery mezi videoblogery, kteří mají miliony followerů a mohou ovlivnit lidi,“ uvedl pro list The Moscow Times politický analytik Konstantin Kalačev.

Výsledky jsou zatím rozpačité. Například klip zpěvačky Alisy Vox, která v převleku za rajcovní učitelku nabádala dospívající Rusy, aby nechodili na opoziční demontrace, si na YouTube vysloužil přes 280 000 "dislajků“ a jen 17 000 "lajků“.

A když poslanci nedávno pozvali celebrity sociálních sítí na besedu moderovanou vůdcem ruských nacionalistů Vladimirem Žirinovským, dorazilo jich jen pár. Nejznámější tváří byla dcera Putinova mluvčího Dmitrije Peskova, která se proslavila vyzývavými pózami na Instagramu.

Většina pozvaných zůstala doma. Báli se, že se je režim pokusí využít k agitaci. „Nechci se účastnit srazu Komsomolu,“ vzkázal například Jurij Dud, poslední objev ruské YouTube scény, jehož rozhovor s Navalným vidělo přes 4,5 milionu lidí.

Ruští youtubeři se tak hlubšímu politickému angažmá radši vyhýbají. Na jednu stranu se nechtějí zkompromitovat spoluprací s mocí a zároveň nechtějí riskovat, že kvůli výraznější kritice Kremlu přijdou o přízeň sponzorů. „Když videobloger natočí, jak vyhodit do vzduchu meloun, tak to je samozřejmě zajímavé. Ale zapojit je do politiky je těžké,“ povzdechl si podle ruské služby BBC organizátor setkání v dumě, jednadvacetiletý poslanec Vasilij Vlasov.

Znalci ruské politiky se každopádně shodují, že potenciál youtuberů je příliš velký, aby ho režim nevyužil. Zatím ale pořádně neví jak. „Myslí si, že stačí, když na populárního videoblogera natáhnou triko s logem Jednotného Ruska, a budou pokračovat jako dříve,“ zamýšlí se analytik Kalačev.