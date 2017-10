Proces s Dbalým je znovu odložen, úzkosti mu znemožňují účast na jednání

Korupční případ rozplétá Městský soud v Praze téměř dva roky, připomíná server iRozhlas.cz.



„Ze soudu jsem obdržela vyrozumění o odložení říjnového a listopadového hlavního líčení z důvodu zdravotního stavu doktora Dbalého. Případ je odročen na neurčito,“ řekla serveru Dbalého obhájkyně Katarína Kožiaková-Oboňová. Už v září uvedla, že její klient trpí psychickými a fyzickými potížemi. Podle informací webu se Dbalý podrobil lékařskému zákroku a trpí úzkostnými stavy.

Kauza Vladimíra Dbalého Kauza se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011. Konkrétně jde o zakázky na poradenské a konzultační služby, dále na účetní a medicínsko-právní služby a o zakázky na právní služby, které poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners spojovaná s lobbistou Ivem Rittigem. Dbalý si podle obžaloby díky úplatkům za nezákonně uzavírané smlouvy přišel na 12 milionů korun. V případě prokázání viny mu hrozí až dvanáctileté vězení. Spolu s ním čelí obžalobě pět lidí.



Protože ale Dbalý trvá na účasti u hlavního líčení, jednání nemůže pokračovat. „Termín je zrušen, nemohu to ale komentovat víc, dokud se nespojím se soudkyní,“ uvedla mluvčí soudu Markéta Puci. V srpnu zase nemohlo začít ani nové hlavní líčení týkající se poradenských tendrů. Kvůli oběma hlavním líčením nechal soud zkoumat Dbalého zdravotní stav a jak Kožiaková potvrdila, první z posudků k případu digitalizace je už hotov. Další posudek zadaný v souvislosti se soudním jednáním o údajné korupci při poradenských službách Nemocnice Na Homolce by měl být hotový do konce listopadu.

Zatímco první dvě větve případu už leží u soudu, ukončila policie vyšetřování třetí, zatím poslední části případu týkající se údajných úplatků čtrnáct milionů korun v souvislosti s poradenskými službami, dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie a poskytováním správy a vývoje aplikací. Dbalého ale před podáním obžaloby vyloučila k samostatnému projednání. Ten podle Českého rozhlasu s rozdělením kauzy nesouhlasí a proti kroku policie podal stížnost.

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Dbalý před soudem (leden 2016):