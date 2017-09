Policie vyloučila z kauzy Homolky bývalého ředitele nemocnice

Jak iRozhlas.cz uvádí, podle obžaloby není Dbalý schopen kvůli svému zdravotnímu stavu se seznámit se spisem a umožnit podání obžaloby. Policie se proto rozhodla, že ho bude řešit samostatně. Značné zpoždění kvůli Dbalého potížím hrozí i u dvou soudních jednání u Městského soudu v Praze.

V poslední větvi kriminalisté obvinili Dbalého na začátku loňského roku kvůli údajným úplatkům 14 milionů korun v souvislosti s poradenskými službami, dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie a poskytováním správy a vývoje aplikací (psali jsme zde).

„Policejní orgán ukončil vyšetřování a probíhá seznamování obviněných se spisem. Trestní stíhání jednoho z obviněných bylo v minulém měsíci vyloučeno k samostatnému projednání k urychlení řízení,“ sdělil serveru iRozhlas.cz dozorující státní zástupce Zdeněk Matula. Podle Dbalého obhájkyně Kataríny Kožiakové-Oboňové je to právě bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce.

Případ Dbalého tak půjde k soudu samostatně, s čímž ale obhajoba nesouhlasí. „Proti rozhodnutí jsme podali stížnost, takže čekáme, jak ve věci rozhodne státní zástupce,“ uvedla obhájkyně. Jakými konkrétními potížemi její klient trpí, upřesnit nechtěla. „Má fyzické i psychické zdravotní problémy,“ uvedla.

Ve znaleckém posudku, který obdržel Městský soud v Praze, se píše, že „posuzovaný trpí v současné době duševní poruchou, a to škodlivým užíváním alkoholu a anamnesticky i kokainu“. Soudkyně Silvie Slepičková, která rozhoduje v případu digitalizace, si vyžádala ještě doplnění informací, říjnový termín hlavního líčení však ponechala. Ve druhém jednání, týkajícím se poradenských služeb, o němž rozhoduje soudkyně Hana Hrnčířová, by měl soud posudek dostat do konce listopadu, uvedl ČRo.

Zda případ Dbalého stejně jako policisté některá ze soudkyň vyloučí k samostatnému projednání, nechtěla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci předjímat. „Senát bude postupovat s ohledem na výsledky,“ dodala.

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Dbalý před soudem (leden 2016):

VIDEO: Exšéf Homolky u soudu čelí obžalobě z korupce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu