Vláda pošle rozvojovým zemím přes miliardu, představila nového tajemníka

Plán české diplomacie vychází z návrhu na postupné navyšování výdajů na rozvojovou spolupráci, který vláda schválila loni v červenci. Na rok 2017 vláda vyčlenila 954 milionů. „Já jsem rád, že se mi s novým ministrem financí (Ivanem Pilným, ANO) nakonec podařilo to, že respektoval mou dohodu s jeho předchůdcem Andrejem Babišem (ANO),“ řekl novinářům šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek.

„Jsem rád, že jsme úspěšně schválili tu celkovou sumu, která je miliarda a padesát milionů, ale zásadní je především to, že je tu souhlas s novým pojetím rozvojové a humanitární pomoci,“ dodal Zaorálek. Rozvojová pomoc by podle něj měla být pojímána jako investice, která by měla pomáhat snižovat migrační tlak na Evropu. „Je daleko výhodnější snažit se stabilizovat některé země, než potom řešit otázky nuceného vysídlení nebo migrace,“ vysvětlil.

Víc než polovina peněz připadne České rozvojové agentuře, která připravuje dvoustranné rozvojové projekty a pomáhá s jejich prováděním. Do rozpočtu na rozvojovou pomoc patří program vládních stipendií, na který je vyčleněno 115 milionů korun.

Další významnou položkou v plánu na rok 2018 je humanitární pomoc České republiky v zahraničí. Černínský palác na ni požádal o 180 milionů korun. Zatímco rozvojové projekty směřují k podpoře udržitelného rozvoje, humanitární pomoc zamezuje ztrátám na životech kvůli přírodním katastrofám nebo ozbrojeným konfliktům.

Česká republika využívá rozvojovou spolupráci také ve spojení s ekonomickou diplomacií. Česká rozvojová agentura například podporuje projekty, které spojují české firmy a místní lokální partnery.

Prouzu v roli státního tajemníka střídá Chmelař

Sobotka na tiskové konferenci po jednání vlády rovněž představil nástupce Tomáše Prouzy v roli státního tajemníka pro EU. Chmelař byl vybrán v konkurzu a funkci státního tajemníka začal rovnou vykonávat. Ve čtvrtek se poprvé v nové pozici zúčastní jednání Evropské rady. Jeho dlouhodobým cílem je partnerům v EU jasně vysvětlovat postoje české vlády.

„Doufám, že v jeho osobě bude zaručena kontinuita a budeme dál vystupovat jako aktivní členská země v oblasti prosazování našich zájmů,“ uvedl premiér. Sobotka ocenil také Chmelařovy zkušenosti s unijní agendou. „Dlouhodobě se podílí na tvorbě českých pozic, je to expert, který má dlouholetou zkušenost nejen z českého, ale také evropského prostředí,“ řekl.



Chmelařovy cíle se týkají především lepší komunikace a vyjasňování českých postojů v Bruselu. „Obecná priorita je, aby ostatní členské státy chápaly argumenty, které Česká republika má nejen v oblasti migrace, ale také v hospodářské oblasti,“ řekl ČTK Chmelař, který dnes poprvé v roli státního tajemníka pro EU řídil koordinační schůzku před Evropskou radou.

„Bezprostřední prioritou je komunikace a vysvětlování české pozice v oblasti migrace, konkrétně kvót,“ popsal Chmelař svůj nejbližší cíl. „Je potřeba ukázat ostatním členským státům, že naše argumenty jsou platné, a že si za naší pozicí stojíme,“ dodal.

Prouza odešel na konci března. V mezidobí měl agendu tajemníka pro EU na starosti Jan Král, který v evropské sekci Úřadu vlády bude působit i dál. Chmelař bude řídit i pracovní skupinu pro brexit, která vznikla pod vedením Prouzy.

Nový státní tajemník získal vzdělání na Pařížském institutu politických studií (Sciences Po) a Londýnská škola ekonomie a politických věd (London School of Economics). Hovoří anglicky, francouzsky a německy. Před příchodem na Úřad vlády Chmelař působil v Bruselu v think tanku Centre for European Policy Studies (CEPS).