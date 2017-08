Ostuda skončí. Vláda se rozhodla koupit vepřín v Letech, zmizí na jaře

„Jsem rád za to, že jsem mohl spolupracovat na tomto, podle mého názoru historickém rozhodnutí. Je to věc, která přes dvacet let zatěžovala veřejnou diskusi a veřejnou debatu. Byla to velká ostuda, že se ta věc nevyřešila za těch dvacet let. Byli jsme pod palbou kritiky různých mezinárodních organizací. Není důstojné, aby na místě, kde zemřelo několik set obyvatel, z toho dvě třetiny kojenci a děti, stál prasečák,“ řekl Chvojka.

O odstranění vepřína mluvili politici dvacet let, ale podařilo se to až současné vládě. „Je to obrovský úspěch,“ řekl ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Bude tím podle něj odvalen „obrovský kámen“. „V tuto chvíli cena zveřejněna být nemůže, ale nejpozději po podpisu zveřejněna bude,“ uvedl.

„Kupní smlouva by měla být podepsána v nejbližší době, předpokládám během příštího měsíce na začátku školního roku,“ řekl iDNES.cz Herman. „Neočekávám žádné komplikace,“ uvedl ministr Chvojka.

Společnost AGPI přijala už na začátku srpna nabídku vlády na odkup vepřína. Místopředseda představenstva AGPI Jan Čech řekl, že představy společnosti o sumě byly výrazně vyšší. Podle něj byl stát při vyjednávání „velice přísný“.

„Cena je neměnná. Vláda schválila a akcionáři nám odsouhlasili, že tato cena je pro ně přijatelná. Je to otázka veřejného zájmu, je to velký krok dopředu,“ řekl ve středu Herman.

Mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková už dřív řekla, že po schválení vládou bude následovat podpis kupní smlouvy, demolice výkrmny, asanace prostoru, zpracování projektové dokumentace k památníku a jeho realizace. Herman už dříve )uvedl, že úprava areálu je záležitost dalších let.