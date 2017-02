Vláda schválila zavedení dlouhodobého ošetřovného, oznámil premiér

Vládou návrh prošel před původní výhrady ministra financí Andreje Babiše. Musí to schválit parlament.

Znamená to, že lidé, kteří by se doma starali o příbuzné, by to mohli v budoucnu zaplacené. Pokud bude zaměstnavatel souhlasit. Vzít by si volno mohli až na 90 dnů a dostávali by ho ve stejné výši jako matky na mateřské či otcové na otcovské, tedy ve srovnání s platem 60 procent denního vyměřovacího základu.

„Je to věc, která může velmi pomoci rodinám. Jestliže v rodině je příbuzný, kdy ta rodina nemá možnost, aby se o něj postaral kdokoli jiný, než ten, kdo právě pracuje, tak to vytváří prostor pro sladění rodinného a pracovního života. Umožňuje nám to, abychom se lépe postarali o naše rodiče a prarodiče, kteří jsou třeba nemocní,“ řekl už dříve předseda vlády.

I z pohledu státu je to podle premiéra rozumné opatření, protože kdyby tito lidé leželi v zařízeních, která stát financuje, tak by náklady pro stát byly vyšší, než když se o potřebného postaral jeho příbuzný.

Zaměstnavatekům vadilo, že by museli pracovníka na delší dobu uvolnit, najít za něj náhradu a držet mu místo. Nakonec vláda na popud ANO zapracovala do návrhu to, že souhlasit s tím bude muset zaměstnavatel.

Kriticky na návrh reagovala opoziční ODS. „Starat se o své blízké, kteří se sami o sebe postarat nemohou, je určitě správné, nicméně dlouhodobé ošetřovné není cesta správným směrem. V rámci našeho programu hovoříme o možnosti, kdy by stát hradil pečujícím osobám dlouhodobě mzdu. Tedy odměnu například jako pěstounům, kdy se z této mzdy odvádí řádná srážka na zdravotní a sociální pojištění. Pečující by tak mohl být libovolně dlouhou dobu s členem rodiny, který potřebuje trvalou pomoc. Toto by pro nás byl jeden z možných nástrojů řešení dlouhodobé péče, který se dvacet let v naší zemi nedaří nastavit,“ reagovala expertka ODS, exposlankyně Lenka Kohoutová.