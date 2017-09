Starostové, primátoři i hejtmani si od příštího roku výrazně polepší

Hejtmani a pražský primátor budou dostávat průměrně o téměř 16 procent víc, přijdou si na 109 500 až 120 500 korun. Návrh pro vládu připravilo ministerstvo vnitra kvůli novele zákona o obcích.

Sobotka řekl, že vnitro konzultovalo materiál i se Svazem měst a obcí a státního rozpočtu se změna podle něj nedotkne. „Finanční prostředky jsou generovány v rámci rozpočtu měst a obcí. Věc je v pravomoci obce a obec nese náklady, stejně jako kraje u jejich představitelů,“ řekl premiér.

Nařízení stanovuje jako základ měsíční odměnu pro starosty obcí, v nichž žije do 300 obyvatel. Určuje ho jako 1,3násobek průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za rok 2016, tedy 28 076 Kč. U starosty tak bude plat činit 36 499 Kč. Odměny by průměrně měly podle vnitra vzrůst o bezmála pět tisíc, nejvýrazněji u primátorů členěných statutárních měst do 200 tisíc obyvatel.

Na základě koeficientů odměny postupně stoupají v závislosti na počtu obyvatel obcí, měst a krajů. Pražská primátorka bude v roce 2018 vydělávat 120 447 korun, tedy o 14 505 víc než letos. Hejtmani budou brát minimálně 109 497 korun, polepší si průměrně zhruba o 15 800 korun.