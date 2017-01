Vláda řešila smog. Městská doprava zdarma by pomohla, radí Brabec

„Vyzveme krajské úřady, aby zvážily rozsah regulace podniků,“ oznámil ministr životního prostředí po jednání vlády, která se zabývala smogovou situaci v Česku v posledních dnech. Avizoval urychlení systému kotlíkových dotací.

Pokud jde o možnou regulaci vjezdu vozů do center velkých měst nejvíce zasažených smogem, tak jak to dělají některá velká evropská města, když na střídačku pouštějí v jeden den auta s posledním číslem lichým a druhý den s číslem sudým, to by podle Brabce mělo rozhodnout politické vedení každého jednotlivého města.

„Nyslím, že je určitě čas na to se o tom začít bavit a ad hoc to posuzovat na úrovni toho kterého města. Nechceme nikdo určitě dýchat vzduch zamořený karcinogenními látkami,“ prohlásil ministr. K zavádění nízkoemisních zón podle něj pomůže tlak voličů. Brabcův úřad je také připraven samosprávám poskytnout odbornou pomoc.

Vláda chce kvůli prevenci opakování smogových situací například také podporovat používání elektromobilů. Po jednání vlády to řekli Brabec a poté i premiér Bohuslav Sobotka. K tomu lze podle něj využít i peníze z EU.

Současný zákon o ochraně ovzduší obsahuje podle ministra životního prostředí řadu nástrojů, kterou mohou proti smogu používat obce a města, například regulační řád a nízkoemisní zóny, dodal. „Není třeba schvalovat nové zákony, je třeba na úrovni obcí a měst využívat ty možnosti, které jsou dány,“ uvedl premiér.

Přestaňta dotovat kotle na hnědé uhlí, žádají ekologové

Ekologické organizace ve společném prohlášení ve středu uvedly, že smogové situace se budou opakovat, pokud vláda nepřijme účinná strategická rozhodnutí a nevylepší zákony.

Ekologové souhlasí s tím, že v minulých letech dostaly obce a města nové nástroje k řešení problému znečištění a měly je víc využívat. Navrhují také, aby se posílila povinnost obcí a měst regulovat smog, například usměrněním topení uhlím nebo automobilového provozu. Vláda by podle nich měla přestat dotovat z evropských fondů kotle na hnědé uhlí a přijmout antifosilní zákon, který měl v budoucnu snížit závislost Česka na ropě, zemním plynu a uhlí.