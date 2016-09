Vláda podpořila strop věku odchodu do důchodu 65 let

„Vláda jednomyslně schválila zákon, který zastropuje věk pro odchod do důchodu na max 65 letech. Pozitivně se dotkne narozených po roce 1965,“ napsal na Twitteru předseda vlády Sobotka.

Věk, kdy mají lidé možnost odejít do důchodu, se každý rok u mužů zvyšuje o dva měsíce a u žen o čtyři měsíce.

Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, která nyní nemá pevně stanoven odchod do důchodu. „Hranice 65 let sociálně i rozpočtově únosná. Některé země v Evropě ji mají ještě nižší,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Lidé, kteří celý život pracovali, si podle Sobotky zaslouží důstojné stáří naplněné odpočinkem. Jeho ČSSD na naplnění tohoto slibu postavila i část své volební kampaně.

Hnutí ANO mělo ještě před pár dny k zastropování důchodového věku na věku 65 let výhrady, ale ve chvíli, kdy se jasně pro vyslovili vedle ČSSD i lidovci, šéf ANO a ministr financí Andrej Babiš změnil rétoriku. „Je důležité říci občanům, že zastropování odchodu do důchodu má přímou souvislost i s výší důchodu,“ upozornil Babiš ještě před tím, než řekl, že i jeho hnutí bude pro. Čím nižší bude stanoven důchodový věk, tím to bude pro stát dražší. „Chtěli jsme vést nějakou debatu, že nás to bude stát 67 miliard, lidé musí vědět, že to má přímou návaznost na rozpočet,“ řekl správce státní kasy.

Nastavení důchodového věku se bude pravidelně hodnotit. S tím, jak se bude průměrný lidský věk prodlužovat, strop se bude revidovat. Tak, aby stále platilo, že čtvrtinu svého života prožijí lidé v důchodu.