Je to útok na manželství, distancoval se Bělobrádek od vládního plánu

Kromě toho, že jde podle Bělobrádka o útok na rodinu jako takovou, jde podle něj o porušení koaliční smlouvy. To ale fakticky teď už nemá význam, protože příští měsíc jsou parlamentní volby, které rozhodnou o nové vládě.

Marksová po jednání vlády koncepci rodinné politiky přijatou vládou hájila. „Bude na příští vládě, která opatření zavede a která nikoli,“ řekla ministryně za ČSSD. Návrh předkládala proto, aby pomohl „reálným rodinám“ s dětmi. Podivovala se slovům Bělobrádka, který stál vedle ní na tiskové konferenci po jednání vlády, že je schválený dokument v rozporu s koaliční smlouvou.

Bělobrádek namítl, že jestliže Marksová mluví o „reálné rodině“, tak fakt, že něco existuje, ještě neznamená, že je to správně. Spor se točí o to, co všechno je ještě rodina, a sociální demokracie má na to volnější pohled než lidovci, za rodinu vnímá i jiné formy, než sezdaný pár muž - žena s dětmi.

Vládou přijatý dokument navrhuje půjčky na bydlení, bezplatné jesle a školky či vyšší mateřskou, rodičovskou, porodné i přídavky na děti. Koncepce není závazná norma, ale premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD je přesvědčen, že představuje „kvalitní vizi rodinné politiky“, z níž může nová vláda vycházet.

„V České republice setrvale klesá porodnost, populace stárne, mladí lidé těžko shánějí dostupné bydlení či školku pro své děti. Koncepce vychází z principu svobodného výběru životní strategie každého jedince. Jejím záměrem je podpořit všechny typy rodin bez rozdílu a ocenit jejich přínos pro společnost,“ uvedl Sobotka.

Dokument počítá se zvýšením rodičovské z nynějších 220 tisíc na aspoň 250 tisíc korun. Stálo by to ročně asi tři miliardy navíc. Mezi plány jsou i tři měsíce rodičovské navíc, pokud se rodiče v péči aspoň na čtvrt roku vystřídají, nebo zvýšení mateřské ze 70 na 75 procent základu příjmu. Dále vyšší přídavky aspoň o 300 korun i porodné 15 tisíc korun pro rodiny s příjmem pod 3,5násobek životního minima.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo i zdarma školky i základní kroužky ve školách či roční dotaci několik miliard na výstavbu a rekonstrukce startovacích a malometrážních bytů i novomanželské úvěry 300 tisíc korun. Pro zaměstnavatele ministerstvo práce navrhlo nižší odvody, kdyby přijali na částečné či sdílené úvazky rodiče malých či postižených dětí.

Ještě před projednáním ve vládě z koncepce vypadla změna pravidel umělého oplodnění, která se týkala úhrady více pokusů a do vyššího věku i možnosti zákroku bez souhlasu muže.